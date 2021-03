Red 22:07 Folle corsa in auto carica di marijuana: arrestato I Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Ozieri hanno arrestato un 35enne nuorese, già noto alle Forze dell´ordine, che, nel bagagliaio del proprio Suv trasportava quaranta sacchetti sottovuoto di infiorescenze di marijuana, per un peso complessivo di 21chilogrammi



OZIERI – Nel tardo pomeriggio di ieri (sabato), i Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Ozieri hanno arrestato un 35enne nuorese, già noto alle Forze dell'ordine, che, a bordo del proprio Suv, è stato visto sfrecciare a forte velocità da una pattuglia della Stazione di Pattada mentre stava percorrendo la Strada statale 128bis in direzione Ozieri. I militari hanno immediatamente allertato la Centrale operativa della Compagnia, che ha diramato tempestivamente le ricerche pre intercettare l’automobilista.



Qualche minuto dopo, il Suv è stato fermato da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile all’altezza di un supermercato sulla Strada provinciale 1, dopo aver attraversato a velocità elevatissima il centro abitato della frazione San Nicola. Durante il controllo, i militari hanno trovato nel bagagliaio quattro grandi sacchi, che contenevano quaranta sacchetti sottovuoto di infiorescenze di marijuana. Il tutto, per un peso complessivo di 21chilogrammi.



L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma e tratto in arresto, con il sequestro del veicolo in quanto utilizzato per il trasporto dello stupefacente. Svolti gli opportuni accertamenti, il 35enne è stato poi condotto in carcere, dove si trova tutt’ora ristretto in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.