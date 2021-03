Red 9:46 Capannone in fiamme a Ploaghe Attorno alle 22.45 di ieri, un incendio è divampato in un capannone nella periferia di Ploaghe. Nel rogo, sono stati coinvolti alcuni mezzi custoditi all´interno. Si ricercano le cause che hanno scaturito l´incendio



PLOAGHE – Attorno alle 22.45 di ieri (martedì), un incendio è divampato in un capannone nella periferia di Ploaghe. Pronto l'intervento di due squadre dei Vigili del fuoco di Sassari, che hanno messo in sicurezza la zona è hanno domato le fiamme. Nel rogo, sono stati coinvolti alcuni mezzi custoditi nel capannone. Sul posto anche le Forze dall'ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso. Si ricercano le cause che hanno scaturito l'incendio.