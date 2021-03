G.P. 15:30 Trento apprezza il laboratorio Cuina de l´Alguer Ieri è stato presentato il laboratorio linguistico e gastronomico Cuina de l'Alguer, l’he fet per vosaltros e oggi il Servizio per la Promozione delle Minoranze Linguistiche Locali della Provincia Autonoma di Trento ha pubblicato un articolo molto interessante, condividendo e cogliendo a pieno lo spirito del laboratorio



Cuina de l'Alguer, l’he fet per vosaltros per favorire l’apprendimento del catalano di Alghero attraverso la cucina algherese e in meno di 24 ore la notizia è rimbalzata sui principali quotidiani locali e regionali, e ha destato interesse anche a Trento.



Il Servizio per la Promozione delle Minoranze Linguistiche Locali della Provincia Autonoma di Trento ha pubblicato oggi la notizia della presentazione e apertura del corso, in un articolo molto interessante e moderno, condividendo e cogliendo a pieno lo spirito del laboratorio.



«Come dicevano le nostre nonne? Che gli uomini si prendono per la gola? In realtà la buona cucina piace a tutti, uomini e donne, e i profumi della cucina tradizionale poi, hanno la capacità di proiettarci in un attimo alla nostra infanzia, ai sapori e ai colori della nostra casa natale, toccando la corda delle nostre emozioni. – scrivono - Certo la cultura gastronomica ben identifica un senso di appartenenza, così come riesce a farlo una lingua madre. E l'abbinata delle due non può che essere la strada giusta per arrivare al cuore della gente. E forse proprio a questo hanno pensato Alguer.it e Alguer.cat con le loro collaboratrici esperte linguistiche Giuliana Portas e Letizia Portas, nell'organizzare un corso davvero originale per favorire l'apprendimento della lingua algherese attraverso la cucina tipica del luogo»



Il laboratorio in lingua catalana di Alghero, per un totale di 30 ore, si svilupperà in due lezioni settimanali (il martedì e giovedì dalle 18.30 alle 20.00) con inizio programmato per martedì 6 aprile 2021 (mail per l'iscrizione: alguer.cat@gmail.com). L'innovazione è una peculiarità del laboratorio con l'utilizzo di nuove metodologie didattiche e soprattutto tramite l'uso dei canali digitali per la creazione di video che saranno poi resi fruibili in rete, in uno spazio dedicato, tramite la collaborazione con Alguer.it, il Quotidiano di Alghero, e con il progetto di Alguer.cat.