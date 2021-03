A.B. 13:39 Impianti sportivi: Tocco guarda al futuro «Un salto di qualità con la realizzazione di nuove strutture. E´ ora di modellare un palasport all´avanguardia e spazi per gli eventi anche internazionali», dichiara il presidente del Consiglio regionale di Cagliari Edoardo Tocco







Nella foto: il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco Commenti CAGLIARI - Non solo la corsa contro il tempo per la realizzazione del nuovo stadio del Cagliari. Per le strutture sportive del capoluogo regionale si disegna il futuro all'insegna di un nuovo piano per venire incontro alle esigenze delle società e del segmento di giovani appassionati delle diverse discipline. Il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco sottolinea l'esigenza di un salto di qualità nel settore dell'impiantistica sportiva attraverso un tavolo di confronto con la Regione autonoma della Sardegna.«Occorre una piattaforma condivisa con l'Assessorato allo Sport – spiega il numero uno dell'assemblea municipale – con l'attuazione di un piano che ci consenta di affrontare le questioni nodali sulle strutture fondamentali per l'attività agonistica della capitale del Mediterraneo. Non ci sono dubbi che Cagliari necessiti di un restyling dal punto di vista dei diversi poli sparsi all'interno del reticolato cittadino». Un nuovo palasport, moderno e avveniristico a servizio delle società cagliaritane, fino alla rivitalizzazione degli spazi e a un assetto delle aree da rendere funzionale ai giovani. E ancora, la riqualificazione della struttura di Via Degli Stendardi a Pirri. E un polo sportivo all'avanguardia che possa sorgere ai bordi del nuovo stadio del Cagliari, nell'area di Sant'Elia.«L'Assemblea civica ripone una grande attenzione su un progetto di rinnovamento degli impianti sportivi – aggiunge Tocco – per incrociare le richieste di società e amanti del settore. L'auspicio è che la Regione, con la sinergia della Città metropolitana, possa supportare la realizzazione di nuove strutture e la riqualificazione degli edifici già esistenti, per una ripartenza delle opere pubbliche che possa essere incentrata anche sullo sport». Investimenti non più rinviabili. «A queste opere – conclude il presidente del Consiglio comunale – si aggiunge l'esigenza di una manutenzione straordinaria delle palestre scolastiche in diversi punti della città, con un progetto che possa prospettare anche lo svolgimento di grandi eventi a livello internazionale».Nella foto: il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco