Red 15:13 Volley: Hermaea, è caccia ai tre punti Dopo lo stop interno contro Ravenna, il sestetto di Giandomenico vuole reagire rifarsi nella sfida interna in programma domani, sul parquet del Palasport Comunale di Golfo Aranci, contro l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio







«Ci sono state due partite in una – analizza il tecnico dell’Hermaea Emiliano Giandomenico – nel primo set abbiamo affrontato una squadra con certe caratteristiche, poi improvvisamente cambiate nel secondo con lo spostamento del martello Guasti (spesso sofferente in ricezione, ndr.) nella posizione di opposto. Questo ci ha tolto dei riferimenti a livello tattico, siamo andati in difficoltà e il meccanismo si è inceppato. Purtroppo, questa continua a essere una delle nostre caratteristiche: quando le cose girano bene sembriamo invulnerabili, poi, appena qualcosa va storto subentra la sfiducia e non riusciamo a riprenderci. La stessa, identica cosa era accaduta nella gara casalinga contro Torino. Purtroppo, ci manca un leader tecnico che, in situazioni del genere, prenda in mano la squadra indicando la strada verso la reazione. In questo contesto dobbiamo comunque trovare delle soluzioni. Continuiamo a lavorare tantissimo in allenamento, ma è impossibile replicare la molteplicità dei fattori che subentrano in una gara ed è proprio lì, a mio avviso, che arriva la crescita. Dobbiamo imparare a gestire con un approccio diverso questi momenti. Nella pallavolo ci sta: bisogna fare i conti con degli alti e dei bassi che vanno affrontati senza perdere lucidità. Domenica scorsa, nei numeri, non abbiamo fatto peggio di Ravenna, però a penalizzarci è stata la gestione emotiva delle difficoltà».



A Golfo Aranci arriva ora Montecchio, ultima nella Poule Salvezza con 6punti e battuta a domicilio in tre set nella sfida d’andata. Guai, però, ad abbassare la guardia: «La classifica non deve trarre in inganno – evidenzia il tecnico gallurese – Montecchio è una squadra con del potenziale. Hanno tante giovani che a tratti fanno molto bene, ma che poi, magari, vanificano tutto a causa di errori dovuti all’inesperienza. E' accaduto questo anche nella gara persa mercoledì contro il Cus Torino, quando si sono presentate avanti sul 22-19 e poi hanno perso il set dopo alcuni servizi sbagliati. In precedenza avevano superato Montale e quasi strappato un punto a Busto Arsizio. Sono un avversario da prendere con le molle, e per vincere sarà necessario tenerle costantemente sotto pressione».



