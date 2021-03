Sardi e sicuri: 32mila test nel fine settimana

9:38 La sanità algherese rivalutata non piace alla Sinistra La sanità era ormai passata in secondo piano e i nostri ospedali rischiavano di essere ulteriormente declassati e perfino chiusi come stava accadendo col nosocomio ortopedico di Maria Pia che stava per essere trasformato in hotel a cinque stelle per la gioia di qualche politico compiacente