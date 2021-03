Red 14:43 Algheresi in trasferta a Sassari: sanzionati Norme anti-Covid non osservate: sanzione per due algheresi che, a bordo della loro autovettura, non stavano ottemperato al divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza



ALGHERO - Nel corso della serata, a Sassari, in Viale Porto Torres, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno sanzionato due algheresi che, a bordo della loro autovettura, non stavano ottemperato al divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza.