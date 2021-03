Red 17:21 Anche Alghero all´Heart hour Cambiamenti climatici: sabato, il Comune di Alghero ha aderito alla campagna mondiale "Eart hour". Spegnendo le luci del porto







Alghero ha aderito all’iniziativa spegnendo per un’ora le luci dell’area portuale. Gli assessori comunali all'Ambiente Andrea Montis e alle Manutenzioni Antonello Peru hanno voluto contribuire con un iniziativa di condivisione del messaggio che vuole testimoniare l’urgenza e la necessità di contrastare e arrestare il cambiamento climatico. Un messaggio come ricordato dalla presidente provinciale Wanda Casula, che il Wwf «lancia su scala globale quest’anno per ricordare come la lotta al cambiamento climatico sia strettamente connessa a quella per invertire la curva della perdita di biodiversità e come la tutela della natura, costituisca la più grande alleata contro il cambiamento climatico, oltre che contribuire a ridurre il rischio dell’emergere e diffondersi delle pandemie».



«Appaiono sempre più necessarie e urgenti azioni concrete che decarbonizzino e rivoluzionino in modo sistemico l’economia, inclusi il sistema energetico e dei trasporti; e occorrono scelte coraggiose nella pianificazione e gestione delle nostre città e nella manutenzione del territorio e delle risorse naturali», conclude Casula. «Ringraziamo il Wwf e i suoi rappresentanti di Sassari Wanda Casula e Carmelo Spada di Alghero per averci coinvolto nell'iniziativa», chiosano Peru e Montis. Commenti ALGHERO - Non solo le torri gialle, per testimoniare la vicinanza alla campagna di sensibilizzazione sull'endometriosi [LEGGI] . Sabato sera, tra le 20.30 e le 21.30, le luci di tutto il mondo si sono spente per un ora, per testimoniare l’urgenza e la necessità di contrastare ed arrestare il cambiamento climatico. Per l’edizione 2021 di “Earth hour”, organizzata dal Wwf, l'Anci ha patrocinato l’evento internazionale coinvolgendo i Comuni con azioni simboliche coerenti con la sostenibilità ambientale.Alghero ha aderito all’iniziativa spegnendo per un’ora le luci dell’area portuale. Gli assessori comunali all'Ambiente Andrea Montis e alle Manutenzioni Antonello Peru hanno voluto contribuire con un iniziativa di condivisione del messaggio che vuole testimoniare l’urgenza e la necessità di contrastare e arrestare il cambiamento climatico. Un messaggio come ricordato dalla presidente provinciale Wanda Casula, che il Wwf «lancia su scala globale quest’anno per ricordare come la lotta al cambiamento climatico sia strettamente connessa a quella per invertire la curva della perdita di biodiversità e come la tutela della natura, costituisca la più grande alleata contro il cambiamento climatico, oltre che contribuire a ridurre il rischio dell’emergere e diffondersi delle pandemie».«Appaiono sempre più necessarie e urgenti azioni concrete che decarbonizzino e rivoluzionino in modo sistemico l’economia, inclusi il sistema energetico e dei trasporti; e occorrono scelte coraggiose nella pianificazione e gestione delle nostre città e nella manutenzione del territorio e delle risorse naturali», conclude Casula. «Ringraziamo il Wwf e i suoi rappresentanti di Sassari Wanda Casula e Carmelo Spada di Alghero per averci coinvolto nell'iniziativa», chiosano Peru e Montis.