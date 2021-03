Red 8:11 Sassari: Consiglio comunale nel pomeriggio La massima assise cittadina è convocate alle 15, a Palazzo Ducale, in modalità telematica, per trattare gli otto punti all´Ordine del giorno. La seduta si aprirà con l´approvazione del regolamento per l´applicazione dell´Imposta unica comunale e della Tassa rifiuti







Infine, tre le interrogazioni all'Ordine del giorno. La prima, presentata da Panu sulla “Situazione S.V.Maccia d'Agliastru”; poi, quella firmata da Fundoni, Masala, Pinna e Mascia sullo “Stato dell'arte iter relativo alla costruzione del nuovo Ospedale della città di Sassari”. Infine, il consigliere Ginesu presenterà l'interrogazione sul “Progetto di fattibilità tecnica ed economica della fermata, in Viale Sicilia, della Metropolitana leggera di Sassari”. Commenti SASSARI - Il Consiglio comunale di Sassari è convocato per oggi (mercoledì), alle 15, a Palazzo Ducale, in modalità telematica, per trattare gli otto punti all'Ordine del giorno. La seduta si aprirà con l'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale e della Tassa rifiuti, per poi passare alle approvazioni del nuovo regolamento per la disciplina dei contratti, per le tariffe Tari per l'Annualità 2021 e per il regolamento di gestione dei rifiuti urbani.Spazio poi a mozione, interrogazioni e interpellanza. Si inizierà con la mozione dei consiglieri Fundoni, Masala, Pinna e Mascia sul “Piano vaccinazione Casa circondariale di Bancali.Infine, tre le interrogazioni all'Ordine del giorno. La prima, presentata da Panu sulla “Situazione S.V.Maccia d'Agliastru”; poi, quella firmata da Fundoni, Masala, Pinna e Mascia sullo “Stato dell'arte iter relativo alla costruzione del nuovo Ospedale della città di Sassari”. Infine, il consigliere Ginesu presenterà l'interrogazione sul “Progetto di fattibilità tecnica ed economica della fermata, in Viale Sicilia, della Metropolitana leggera di Sassari”.