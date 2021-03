Red 13:21 Erasmus: l´Università di Cagliari riparte Pubblicato il bando: disponibili 1.717 posti, di cui 800 con borsa di mobilità. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 14 di venerdì 23 aprile. La procedura sarà completamente on-line







Nella foto: il prorettore all'Internazionalizzazione Alessandra Carucci Commenti CAGLIARI - E' stato pubblicato il primo avviso di selezione per i soggiorni di studio all'estero con il programma “Erasmus+”: sono 1.717 i posti messi a bando dall’Università degli studi di Cagliari, di cui 800 con borsa di mobilità finanziate dall'Unione europea, dal Ministero dell’Università e dalla Regione autonoma della Sardegna, da assegnare a studenti meritevoli. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per venerdì 23 aprile, alle 14. L'iniziativa è coordinata dal prorettore all'Internazionalizzazione Alessandra Carucci e dal Settore Mobilità studentesca dell'Ateneo.«I soggiorni sono destinati a tutti gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti ai corsi di Studio di primo e secondo ciclo e ai corsi a ciclo unico dell’Università di Cagliari. Il periodo di studio nelle università europee – spiega Carucci - potrà svolgersi dal 1 settembre 2021 al 30 settembre 2022, per sostenere esami, per la preparazione della tesi e per la mobilità combinata di studio e tirocinio». Il soggiorno dovrà avere un periodo di tempo compreso tra i tre e i dodici mesi.Le domande di candidatura devono essere compilate on-line (seguendo le indicazioni fornite dalle schede degli accordi per la mobilità dei corsi di studio e dalla Guida alla compilazione della domanda di candidatura Erasmus+ 2021/2022), collegandosi al sito dell’UniCa, cliccando nella Sezione Servizi online–Servizi online agli studenti. Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere all’ufficio Settore Mobilità studentesca/Ufficio Erasmus (Ismoka) e agli sportelli Mobilità internazionale delle Facoltà.Nella foto: il prorettore all'Internazionalizzazione Alessandra Carucci