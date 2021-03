Red 14:19 Castelsardo: potenziati servizi della biblioteca comunale La struttura aderisce alla piattaforma “Mlol-Media library online”, la prima e principale biblioteca digitale italiana accessibile ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette, a cui hanno aderito oltre 6mila biblioteche in Italia e dieci Paesi stranieri







Gli ebook commerciali del catalogo “Risorse Mlol” potranno essere scaricati e letti sia su computer, sia su dispositivi mobili. Per poter usufruire del nuovo servizio gratuito, sarà necessario contattare la biblioteca telefonando al numero 079/479002, inviando un messaggio alla pagina Facebook “Biblioteca comunale Castelsardo” o inviando una e-mail all’indirizzo web bibliocastelsardo@tiscali.it. Commenti CASTELSARDO - La biblioteca comunale di Castelsardo aderisce alla piattaforma “Mlol-Media library online”, la prima e principale biblioteca digitale italiana accessibile ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette, a cui hanno aderito oltre 6mila biblioteche in Italia e dieci Paesi stranieri. Collegandosi all’indirizzo web Castelsardo.Medialibrary, gli utenti e quanti vorranno iscriversi, avranno la possibilità di accedere alla collezione digitale della biblioteca: oltre 40mila ebook disponibili nella sezione “Risorse Mlol”, mentre nella sezione “Risorse open” altri contenuti digitali quali spartiti musicali, mappe, immagini periodici, audiolibri e banche dati.Gli ebook commerciali del catalogo “Risorse Mlol” potranno essere scaricati e letti sia su computer, sia su dispositivi mobili. Per poter usufruire del nuovo servizio gratuito, sarà necessario contattare la biblioteca telefonando al numero 079/479002, inviando un messaggio alla pagina Facebook “Biblioteca comunale Castelsardo” o inviando una e-mail all’indirizzo web bibliocastelsardo@tiscali.it.