Alghero: spazzatrice in fiamme

ALGHERO - Attorno alle 15 di oggi (mercoledì), i Vigili del fuoco del Distaccamento algherese di Via Napoli sono intervenuti nella zona artigianale Ungias-Galantè per domare un rogo all'interno del deposito della ditta Alghero Ambiente, dove una spazzatrice stradale ha preso fuoco. Le cause della combustione sono ancora in fase di accertamento.