S.A. 11:00 Mugoni, Lazzaretto, Punta Giglio: Borgate chiedono il conto al Parco Comitato in agitazione quello di Borgata Maristella per alcune questioni più o meno annose che riguardano la convivenza con il Parco di Porto Conte: Mugoni, pista motocross a Lazzaretto, pesca abusiva e i lavori a Punta Giglio







E ancora: «perché si consente a una pista di Motocross di operare a Lazzaretto, a meno di 300 metri dal confine del Parco Naturale Regionale di Porto Conte?». Nella nota si fa riferimento anche ad «altre contraddizioni riguardanti il Parco che dovrebbero essere sviscerate con urgenza»: dall'iter per la bonifica del campeggio nei pressi di Mugoni bruciato nel 2015; alla lotta alla pesca notturna abusiva in Aria Marina; fino «alle segnalazioni riguardo gli sversamenti a Mugoni, nei pressi dell'hotel Baia di Conte, di liquidi e materiali maleodoranti segnalati quest'anno da più cittadini».



«Qual è l'idea del Parco di Porto Conte riguardo il futuro delle borgate costiere abbandonate di Maristella e Guardia Grande, limitrofe al Parco stesso?» concludono dal Comitato di Borgata che chiede risposte e attenzione anche ai consiglieri comunali algheresi alla vigilia dell'attesa assemblea del Parco di Porto Conte che si terrà il 7 aprile e che avrà all'ordine del giorno anche delicata situazione di Punta Giglio.



