Red 11:12 Casi ancora in aumento ad Alghero

75 positivi e 296 in quarantena Questi i dati illustrati dal sindaco di Alghero Mario Conoci durante la seduta del Consiglio comunale di questa mattina, dopo la domanda posta dal consigliere d´Opposizione Pietro Sartore



ALGHERO – Settantacinque positivi e 296 persone in quarantena. Questi i dati (aggiornati a ieri) illustrati dal sindaco di Alghero Mario Conoci durante la seduta del Consiglio comunale di questa mattina (venerdì). Dati che sono sempre al centro della discussione politica (e non solo), in una città che vuole essere tenuta sempre al corrente delle cose importanti.



L'occasione di parlarne è arrivata dopo una precisa domanda posta dal consigliere d'Opposizione Pietro Sartore. E la risposta non può lasciare tranquilli, visto che, solo pochi giorni fa, il primo cittadino aveva parlato di poco più di una cinquantina di casi.



E il trend non può lasciare sereni, visto che se in Riviera del corallo si era scesi dagli oltre cento casi di gennaio ai trentaquattro di metà marzo, ora la freccia punta decisamente al rialzo. Bisogna tenere gli occhi aperti e le difese alte per vincere tutti insieme una battaglia che da oltre un anno sta minando i cittadini dal punto di vista medico (ovviamente), psicologico ed economico.