5x1000 all´Istituto Verdi di Alghero

«In questo periodo dell’anno un modo per contribuire concretamente a questo progetto è quello, all’atto della compilazione della Dichiarazione dei redditi, di devolvere il 5×1000 all’Istituto Verdi» chiede la neo presidente Giusy Piccone. Per farlo è sufficiente scrivere il Codice Fiscale 80005430907 nello spazio dedicato al "Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale". Commenti ALGHERO - L'Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi di Alghero da oltre 70 anni contribuisce a diffondere cultura in tutta la Sardegna. Il 2021 non fa eccezione: oltre novanta le iscrizioni nei i corsi di pianoforte, violino, chitarra, sassofono, fisarmonica e flauto.È una fondazione no profit che vive grazie al supporto finanziario di istituzioni, fondazioni, imprese e cittadini che credono nel valore della musica.«In questo periodo dell’anno un modo per contribuire concretamente a questo progetto è quello, all’atto della compilazione della Dichiarazione dei redditi, di devolvere il 5×1000 all’Istituto Verdi» chiede la neo presidente Giusy Piccone. Per farlo è sufficiente scrivere il Codice Fiscale 80005430907 nello spazio dedicato al "Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale".