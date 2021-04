Red 19:21 Confesercenti: «Portiamo le imprese fuori dalla pandemia» Questo il titolo della campagna di sensibilizzazione che, nei prossimi giorni, la Confesercenti provinciale Sassari-Gallura metterà in campo per contrastare la crisi economica dovuta alla pandemia







La Confesercenti provinciale, in linea con la struttura nazionale, sarà in campo nel territorio «per fare il punto sulle drammatiche condizioni del comparto, per coinvolgere maggiormente le proprie imprese e per mettere attenzione su alcuni punti essenziali dell’area del nord Sardegna». Il presidente provinciale Giuseppe Boccia, dopo una serie di incontri sul territorio. sottolinea alcuni punti di interesse generale che il Direttivo, terrà sotto osservazione, perché ritenuti di vitale importanza: «è necessaria e imprescindibile l’adozione di una “politica di destinazione” che sappia capitalizzare gli sforzi che il rinnovato management di Sogeaal, ha messo in campo per la “Summer 2021”. Dall’avvento di F2i nella gestione dell’aeroporto di Alghero, si registra la chiusura in utile del bilancio 2019 (ultimo bilancio prepandemia), la salvaguardia, per quanto possibile dei livelli occupazionali e contemporaneamente un reciproco riconoscimento nei rapporti sindacali. In questo contesto apprezziamo il rilancio del rapporto con Ryanair e il consolidamento delle relazioni con le altre compagnie, Easyjet e Wizzair in particolare, che ha prodotto l'incremento di ulteriori dodici collegamenti rispetto alla stagione passata. Allo stesso tempo, non possiamo astenerci dall'esprimere la nostra vicinanza alle lavoratrici e lavoratori dell'aeroporto che attendono come tutti i collaboratori dei nostri comparti, un rapido ritorno alla normalità. Altro punto di interesse, in cui mettere grande attenzione – sottolinea Boccia - sarà il rinnovato assetto istituzionale che ha istituito l'Area metropolitana di Sassari. Questa novità, impone una seria riflessione sulla futura governance del nord ovest, che deve, inevitabilmente, adottare sistemi di coinvolgimento che mettano in un rapporto paritario città capofila, Comuni e imprese del territorio. In questo contesto, riteniamo utile uno sforzo da parte di tutti gli attori istituzionali e corpi intermedi del territorio, affinché le imprese possano essere affiancate concretamente, con ogni mezzo a disposizione, per affrontare le difficoltà derivanti da un mercato in continua evoluzione, fortemente instabile e facilmente condizionabile».



«Allo stesso tempo, sarà necessario un maggior intervento informativo e formativo, per poter cogliere le opportunità che questo mercato sicuramente ci presenterà. In particolare, la lente sarà puntata sulle numerose opportunità, anche di carattere economico, che saranno messe a regime per la ripartenza da istituzioni locali, regionali, nazionali ed Europee. Tali opportunità, necessitano di un coinvolgimento “dal basso” per poter sfruttare al massimo le potenzialità degli interventi e per non incorrere nel rischio dell'ennesima occasione sprecata. Confesercenti provinciale, continua il percorso di affiancamento alle imprese sul territorio, anche grazie al coinvolgimento più ampio della prossima dirigenza che presto sarà rinnovata. Essa sarà orientata a superare con spirito di servizio la terribile congiuntura, ponendosi tra i vari obiettivi, quello di stimolare una serie di riflessioni, affinchè istituzioni, infrastrutture e imprese affrontino con dinamismo e rinnovata fiducia l'impegnativa sfida della ripartenza», conclude il presidente.



Nella foto: il presidente provinciale Giuseppe Boccia Commenti ALGHERO - «A poco più di un anno dal lockdown totale che ha investito il Paese, mentre col fiato sospeso attendiamo attoniti una seria presa di posizione della politica regionale, per condurre in modo dignitoso la campagna di vaccinazione, il sistema economico, allo stremo, rischia di collassare. Non è esclusa nessuna categoria, ma le filiere legate al turismo al commercio e ai servizi, sono quelle più colpite. Insieme alla sanità, ridotta ai minimi termini negli ultimi trent’anni, sono le partite Iva che pagano il prezzo più alto. Un sistema, iniquo e a tratti paradossale di colorazioni e restrizioni, che variano repentinamente in base ad algoritmi incomprensibili, ha messo in ginocchio settori come bar e ristorazione. Si tratta, quasi sempre, di piccole imprese, spesso familiari, che con i propri collaboratori rappresentano l'ossatura del sistema economico del nostro territorio e in questo tragico momento della storia, dovrebbero occupare il primo posto nell'agenda della politica». Questa la situazione delineata dagli uffici della Confesercenti provinciale Sassari-Gallura che, «per porre maggiore attenzione sulle problematiche e le necessità di imprese e lavoratori», nei prossimi giorni, metterà in campo la campagna di sensibilizzazione “Portiamo le imprese fuori dalla pandemia”, orientata a« focalizzare alcuni punti essenziali utili per la ripartenza, a partire dal piano vaccinazione, dagli aiuti alle imprese, al coinvolgimento della destinazione dei fondi comunitari».La Confesercenti provinciale, in linea con la struttura nazionale, sarà in campo nel territorio «per fare il punto sulle drammatiche condizioni del comparto, per coinvolgere maggiormente le proprie imprese e per mettere attenzione su alcuni punti essenziali dell’area del nord Sardegna». Il presidente provinciale Giuseppe Boccia, dopo una serie di incontri sul territorio. sottolinea alcuni punti di interesse generale che il Direttivo, terrà sotto osservazione, perché ritenuti di vitale importanza: «è necessaria e imprescindibile l’adozione di una “politica di destinazione” che sappia capitalizzare gli sforzi che il rinnovato management di Sogeaal, ha messo in campo per la “Summer 2021”. Dall’avvento di F2i nella gestione dell’aeroporto di Alghero, si registra la chiusura in utile del bilancio 2019 (ultimo bilancio prepandemia), la salvaguardia, per quanto possibile dei livelli occupazionali e contemporaneamente un reciproco riconoscimento nei rapporti sindacali. In questo contesto apprezziamo il rilancio del rapporto con Ryanair e il consolidamento delle relazioni con le altre compagnie, Easyjet e Wizzair in particolare, che ha prodotto l'incremento di ulteriori dodici collegamenti rispetto alla stagione passata. Allo stesso tempo, non possiamo astenerci dall'esprimere la nostra vicinanza alle lavoratrici e lavoratori dell'aeroporto che attendono come tutti i collaboratori dei nostri comparti, un rapido ritorno alla normalità. Altro punto di interesse, in cui mettere grande attenzione – sottolinea Boccia - sarà il rinnovato assetto istituzionale che ha istituito l'Area metropolitana di Sassari. Questa novità, impone una seria riflessione sulla futura governance del nord ovest, che deve, inevitabilmente, adottare sistemi di coinvolgimento che mettano in un rapporto paritario città capofila, Comuni e imprese del territorio. In questo contesto, riteniamo utile uno sforzo da parte di tutti gli attori istituzionali e corpi intermedi del territorio, affinché le imprese possano essere affiancate concretamente, con ogni mezzo a disposizione, per affrontare le difficoltà derivanti da un mercato in continua evoluzione, fortemente instabile e facilmente condizionabile».«Allo stesso tempo, sarà necessario un maggior intervento informativo e formativo, per poter cogliere le opportunità che questo mercato sicuramente ci presenterà. In particolare, la lente sarà puntata sulle numerose opportunità, anche di carattere economico, che saranno messe a regime per la ripartenza da istituzioni locali, regionali, nazionali ed Europee. Tali opportunità, necessitano di un coinvolgimento “dal basso” per poter sfruttare al massimo le potenzialità degli interventi e per non incorrere nel rischio dell'ennesima occasione sprecata. Confesercenti provinciale, continua il percorso di affiancamento alle imprese sul territorio, anche grazie al coinvolgimento più ampio della prossima dirigenza che presto sarà rinnovata. Essa sarà orientata a superare con spirito di servizio la terribile congiuntura, ponendosi tra i vari obiettivi, quello di stimolare una serie di riflessioni, affinchè istituzioni, infrastrutture e imprese affrontino con dinamismo e rinnovata fiducia l'impegnativa sfida della ripartenza», conclude il presidente.Nella foto: il presidente provinciale Giuseppe Boccia