La Sardegna ritorna in arancione

CAGLIARI - La Sardegna cambia colore e torna in arancione. Da oggi, martedì 6 aprile, come previsto dal nuovo decreto Covid, in alcune regioni si allenteranno le misure restrittive del fine settimana di Pasqua.Oltre alla Sardegna, in arancione ritornano: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche Molise, Sicilia, Umbria, Veneto e Province autonome di Bolzano e di Trento. Sarà ancora zona rossa, invece, per Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta.Le regole potranno essere allentate, con restrizioni più soft, sulla base dei dati dei contagi e dei progressi della campagna di vaccinazione. Meno casi e più dosi, quindi, potrebbero portare all'adozione di misure e regole meno rigide.