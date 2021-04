S.A. 11:00 Bando da mezzo milione per il Civile di Alghero La procedura di gara si svolge mediante utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione e scade il 29 aprile. 491.186,22 euro il valore stimato delle opere che dovranno essere realizzate in 150 giorni







L'appalto è finanziato con i fondi della Regione Sardegna di cui al «Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021». La procedura di gara si svolge mediante utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione.



L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Il responsabile unico del procedimento è il geometra Luciano Sechi.