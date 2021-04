Red 10:31 Atp Cagliari: out Gaio e Zeppieri, bene i doppi italiani In campo oggi Lorenzo Musetti (contro l´austriaco Dennis Novak), il derby azzurro tra Marco Cecchinato e Thomas Fabbiano, Stefano Travaglia (contro Gille Simon) e i doppi con i fratelli Berrettini, Sonego/Vavassori e Pellegrino/Zeppieri







Nella foto: Stefano Travaglia e Marco Cecchinato Commenti CAGLIARI - Ha preso il via ieri (lunedì) il Sardegna Open, l'Atp 250 che si gioca sui campi in terra battuta del Tc Cagliari. Sconfitte all'esordio per i due italiani in programma sul Centrale: prima Federico Gaio (137 Atp) ha perso 6-4, 6-2 contro Laslo Djere (57), poi Giulio Zeppieri (313) ha sfiorato il primo successo in un torneo Atp, ma a spuntarla è stata lo sloveno Aljaz Bedene (58) 1-6, 7-5, 7-6(3).Saltano le due teste di serie scese in campo: la numero 7, l'argentino Guido Pella (sconfitto 6-4, 6-0 dal bielorusso Egor Gerasimov) e la numero 8, lo statunitense Tommy Paul (7-6, 5-7, 6-3 dal tedesco Yannick Hanfmann). Matteo Viola sfiora l'ingresso nel tabellone principale, perdendo 7-6(3), 4-6, 7-6(4) contro lo slovacco Jozef Kovalik nell'ultimo turno delle qualificazioni.Bene i doppi che vedevano in lizza giocatori italiani. Marco Cecchinato e Stefano Travaglia hanno battuto 3-6, 6-3, 14-12 i britannici Lloyd Glasspool e Jonny O'Mara, dopo aver annullato cinque match point (quattro consecutivi), mentre Simone Bolelli, in coppia con l'argentino Andres Molteni, si è imposto 7-5, 6-4 sugli statunitensi Nathaniel Lammons e Jackson Withrow.Nella foto: Stefano Travaglia e Marco Cecchinato