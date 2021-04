Red 18:13 Sinistra in Comune chiede il Piano del Parco «La questione di Punta Giglio non esisterebbe con il Piano del Parco», dichiarano gli esponenti della lista civica algherese, che «ne chiede l´approvazione immediata»







Queste le domande che Sinistra in Comune mette sul tavolo della discussione, che tanto sta interessando partiti politici, associazioni e semplici cittadini. «Alla luce di quanto fragile sia il mantenimento dello stato attuale e delle azioni, anche quelle in buona fede, che possano disperdere una risorsa non rinnovabile, quale è un parco naturale, Sinistra in Comune chiede che venga al più presto approvato, in sede di Assemblea del Parco, il Piano del Parco naturale regionale di Porto Conte: l’unico strumento di reale tutela. Perché il parco (di Porto Conte) siamo noi: nessuno si senta escluso». Commenti ALGHERO - La lista civica Sinistra in Comune ha deciso di prestare la propria disponibilità affinché «siano chiariti i punti oscuri nella vicenda che riguarda il progetto di “riqualificazione” del locale dell'ex batteria di Punta Giglio a fini turistico ricettivi. In particolare – spiegano gli esponenti della lista civica algherese - si intende verificare se il progetto vincitore del bando abbia rispettato i canoni previsti o se coloro i quali sono stati designati per la valutazione del progetto, abbiano tenuto conto delle peculiarità dell’area nella quale questo andrà ad insistere, violando verosimilmente e sostanzialmente, norme imperative in tema di salvaguardia ambientale e paesaggistica. Lo chiediamo chiaramente, senza giri lessicali: davvero è possibile realizzare all’interno di un’area protetta una struttura recettiva per venti persone completa di piscina?».«Un’altra domanda aperta riguarda la tempistica. Le strade di accesso al Parco invitano gli automobilisti all’attenzione e all’adottare un comportamento consono al luogo nel quale ci si trova, nel rispetto della flora, ma soprattutto della fauna. Perché, forse è bene ricordarlo, ciò che fa un parco non sono i suoi confini, o i divieti: ciò che fa un parco è l’insieme delle forme viventi e minerali che al suo interno vanno preservate. E allora ci si chiede perché di là dalla liceità delle azioni che in esso si possono esercitare, è plausibile che un martello pneumatico possa essere messo in azione mettendo a repentaglio la riproduzione di quell’avifauna che il parco ha lo scopo di preservare? Ancora è possibile che tutto ciò sia permesso nel periodo di nidificazione?».Queste le domande che Sinistra in Comune mette sul tavolo della discussione, che tanto sta interessando partiti politici, associazioni e semplici cittadini. «Alla luce di quanto fragile sia il mantenimento dello stato attuale e delle azioni, anche quelle in buona fede, che possano disperdere una risorsa non rinnovabile, quale è un parco naturale, Sinistra in Comune chiede che venga al più presto approvato, in sede di Assemblea del Parco, il Piano del Parco naturale regionale di Porto Conte: l’unico strumento di reale tutela. Perché il parco (di Porto Conte) siamo noi: nessuno si senta escluso».