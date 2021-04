Red 22:16 Entro primavera, lavori a Monastir e Dolianova Via libera da parte dell´Ente di governo dell´ambito della Sardegna al progetto esecutivo per la costruzione dei due nuovi impianti di depurazione. Prevista una spesa di 10milioni di euro







Il nuovo depuratore di Monastir servirà anche i territori comunali di Donori e di Ussana, mentre quello che sarà realizzato a Dolianova tratterà anche i reflui provenienti dai Comuni di Soleminis e di Serdiana. Al termine dei lavori, gli impianti attualmente in uso nei Comuni interessati saranno dismessi.



Le nuove infrastrutture, oltre a permettere una riduzione dei costi di gestione, grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate garantiranno anche una maggiore tutela dell’ambiente. «Con questi interventi diamo risposte concrete alle comunità che da anni aspettano degli impianti di depurazione moderni e funzionali - commenta il presidente dell’Egas Fabio Albieri – I lavori, inoltre, permetteranno di ridurre l’impatto sul territorio delle opere di depurazione, che diventeranno solo due».



Nella foto: il presidente dell'Egas Fabio Albieri Commenti CAGLIARI - Entro la primavera partiranno i lavori per la costruzione di due nuovi impianti di depurazione nei Comuni di Monastir e di Dolianova. Nei giorni scorsi, l’Ente di governo dell’ambito della Sardegna ha approvato il progetto esecutivo delle opere, per le quali è prevista una spesa di 10milioni di euro.Il nuovo depuratore di Monastir servirà anche i territori comunali di Donori e di Ussana, mentre quello che sarà realizzato a Dolianova tratterà anche i reflui provenienti dai Comuni di Soleminis e di Serdiana. Al termine dei lavori, gli impianti attualmente in uso nei Comuni interessati saranno dismessi.Le nuove infrastrutture, oltre a permettere una riduzione dei costi di gestione, grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate garantiranno anche una maggiore tutela dell’ambiente. «Con questi interventi diamo risposte concrete alle comunità che da anni aspettano degli impianti di depurazione moderni e funzionali - commenta il presidente dell’Egas Fabio Albieri – I lavori, inoltre, permetteranno di ridurre l’impatto sul territorio delle opere di depurazione, che diventeranno solo due».Nella foto: il presidente dell'Egas Fabio Albieri