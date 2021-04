Red 17:02 Cubotto: pubblicato il bando per la ludoteca Il Comune di Porto Torres ha emanato il bando che riguarda lo stabile, di 116metri quadrati e attualmente inutilizzato, costruito in Via Falcone e Borsellino con il Programma straordinario di edilizia per la locazione a canone sostenibile “Vivere sostenibile”







Inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, è classificato come bene “per servizi di quartiere e di aggregazione”. Per questo motivo, la Giunta comunale lo ha individuato come sede per una ludoteca e nelle scorse settimane aveva approvato l'atto di indirizzo per la sua “conversione”. Possono candidarsi alla gestione gli enti del Terzo settore, compresi le cooperative sociali, che “esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a condizione che nel proprio atto costitutivo e statuto sia previsto: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale”.



L’assegnazione del Cubotto avverrà per un periodo di cinque anni. Il canone annuo agevolato per il godimento del bene sarà di 2.103,66euro, pari al 30percento del valore di mercato stimato nella perizia depositata agli atti. Il bando specifica requisiti delle organizzazioni candidate, criteri con cui sarà valutato il progetto e oneri a carico del concessionario. Per partecipare c'è tempo fino a giovedì 29 aprile. Commenti PORTO TORRES. E' stato pubblicato il bando per aprire una ludoteca nel “Cubotto” di Via Falcone e Borsellino, a Porto Torres. Lo stabile, di 116metri quadrati e attualmente inutilizzato, era stato costruito con il Programma straordinario di edilizia per la locazione a canone sostenibile “Vivere sostenibile”.Inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, è classificato come bene “per servizi di quartiere e di aggregazione”. Per questo motivo, la Giunta comunale lo ha individuato come sede per una ludoteca e nelle scorse settimane aveva approvato l'atto di indirizzo per la sua “conversione”. Possono candidarsi alla gestione gli enti del Terzo settore, compresi le cooperative sociali, che “esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a condizione che nel proprio atto costitutivo e statuto sia previsto: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale”.L’assegnazione del Cubotto avverrà per un periodo di cinque anni. Il canone annuo agevolato per il godimento del bene sarà di 2.103,66euro, pari al 30percento del valore di mercato stimato nella perizia depositata agli atti. Il bando specifica requisiti delle organizzazioni candidate, criteri con cui sarà valutato il progetto e oneri a carico del concessionario. Per partecipare c'è tempo fino a giovedì 29 aprile.