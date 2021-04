S.A. 14:00 Porto Torres-Auschwitz, bando per 5 giovani Il bando è rivolto a residenti nel Comune di Porto Torres che abbiano un´età compresa tra i 18 e 25 anni. Quest´anno la vista sarà in modalità digitale. Per partecipare c´è tempo fino al 18 aprile







Quest'anno, a causa della pandemia, non sarà possibile organizzare la trasferta ad Auschwitz: «Le visite saranno effettuate in forma digitale - spiegano gli organizzatori - e sarà comunque un'esperienza molto forte, che coinvolge i giovani partecipanti in riflessioni profonde con l’ambizioso obiettivo di stimolare nei ragazzi una partecipazione attiva e una conoscenza che, partendo dalle tragiche vicende storiche della seconda guerra mondiale, arrivi ad analizzare in modo critico e costruttivo il presente che li circonda».



Il bando è rivolto a residenti nel Comune di Porto Torres che abbiano un'età compresa tra i 18 e 25 anni. I candidati si impegnano a partecipare a tutte le fasi del progetto – comprese la formazione post visite e le successive restituzioni - pena l'automatica esclusione; è previsto un contributo di 10 euro che dovrà essere versato nel corso delle riunioni preparatorie. «È un progetto davvero meritevole - dichiarano le assessore alla Cultura, Maria Bastiana Cocco e alla Pubblica istruzione Simona Fois - anche se quest'anno non sarà possibile svolgere il viaggio a Cracovia. Sarà comunque un'esperienza di grande impatto formativo»". Per partecipare c'è tempo fino al 18 aprile: il bando è disponibile sul sito web del Comune.