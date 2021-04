S.A. 9:16 Nave in avaria, 207 passeggeri fermi in porto Avaria al sistema rilevazione incendi. La Motonave Cruise Europa ferma al porto di Olbia. Passeggeri riprotetti questa mattina in un´altra imbarcazione della stessa compagnia in partenza stamane verso Livorno







Ultimate le operazioni di sbarco dei mezzi e passeggeri provenienti da Livorno carico e passeggeri del Cruise Europa partiranno verso il porto toscano alle 11. Intanto sul Cruise Europa proseguono i lavori per la risoluzione dell’avaria. Commenti OLBIA - A causa di un’avaria al sistema rilevazione incendi, la Motonave Cruise Europa della Grimaldi Lines, con a bordo 207 passeggeri e 73 componenti dell’equipaggio ha dovuto trascorrere la notte presso il molo 4 del porto dell’Isola Bianca. Nella nave c'erano anche 101 auto, 24 autoarticolati e 85 semirimorchi.Il problema sarebbe stato rilevato prima della partenza per il porto di Livorno prevista alle ore 23. Il carico e i 207 passeggeri, precedentemente imbarcati e regolarmente sistemati a bordo, hanno dovuto attendere l’arrivo alle 8 di questa mattina della Motonave Cruise Sardegna della stessa compagnia di navigazione.Ultimate le operazioni di sbarco dei mezzi e passeggeri provenienti da Livorno carico e passeggeri del Cruise Europa partiranno verso il porto toscano alle 11. Intanto sul Cruise Europa proseguono i lavori per la risoluzione dell’avaria.