Alghero-Catalogna: cattedra di catalano e Master

«Un colloquio molto positivo – ha commentato la deputata algherese -, nel corso del quale è emersa la volontà di dare un risvolto operativo ad un progetto che abbia come prospettiva lo sviluppo di tutte quelle attività che coinvolgono i diversi settori del management, dell'economia, della storia e della cultura». In apertura, sono stati evidenziati i buoni rapporti che ci sono sempre stati tra i due territori. «Il legame con la Catalogna, considerata la storia che ci unisce, ha delle basi caratterizzate soprattutto da rapporti di grande umanità e solidarietà», ha detto l’onorevole.



«Ci unisce un legame storico, culturale e sentimentale», ha sottolineato Luca Bellizzi che ha spiegato come sia importante la fattiva collaborazione con l'Università di Sassari affinché «si potenzino al massimo i legami con la Sardegna». In particolare, il delegato della Generalitat de Catalunya in Italia e il rappresentante dell’Università, hanno anticipato alla parlamentare che, la cattedra di lingua e cultura catalana a Sassari è “il primo passaggio per rafforzare le relazioni con il territorio” a cui seguirà entro l'anno, un Master in “Salute Planetaria” con l’Universitat Oberta de Catalunya e iniziative innovative in diversi settori economico-sociali, ad iniziare dalla salute comunitaria e poi proseguendo con le produzioni alimentari. «Dopo questo primo incontro, fondamentale è mettere appunto le varie fasi operative che portino agli obiettivi delineati. Da questo punto ho dato loro la mia massima disponibilità e partecipazione», ha concluso Paola Deiana.



Nella foto: la parlamentare algherese Paola Deiana