S.A. 12:02 Covid Alghero, contagi in aumento

208 positivi e 248 quarantene Sono i dati pervenuti ieri da parte dell’Autorità Sanitaria al sindaco di Alghero Mario Conoci. Sono stati registrati anche 11 ricoveri. Lunedì si saprà se verrà prorogata l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole cittadine







Sono i dati pervenuti venerdì da parte dell’Autorità Sanitaria al sindaco di Alghero Mario Conoci. «La situazione rispecchia il dato di oggi in Sardegna – commenta il Primo cittaddino – ed è il dato della terza ondata dei contagi che segna la tendenza. Il segno che ci offre una prospettiva è quello della quarantena rispetto al precedente rilevamento: molti dei tamponi sono risultati negativi e il numero scende».



«Dobbiamo continuare a tenere duro, a osservare le prescrizioni, con la consapevolezza che la campagna vaccinale è la via d’uscita. Ma bisogna accelerare con i vaccini, la prossima settimana e i giorni a seguire saranno determinanti: sono previste oltre 6.000 somministrazioni agli over 70, sarà un passo importante. Stiamo uniti e vicini ai nostri operatori sanitari, con responsabilità» conclude Conoci in una nota diffusa dal suo ufficio stampa. Intanto lunedì 12 aprile il sindaco dovrà decidere se prorogare l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole ( seconda e terza medie e superiori saranno comunque in dad per l'inizio della zona rossa). Commenti ALGHERO - Numeri ancora in aumento quelli dei positivi al Coronavirus ad Alghero. Sono attualmente 208 positivi, con 248 persone in isolamento sanitario e 11 ricoveri nelle strutture ospedaliere del territorio, tra Sassari ed Alghero.Sono i dati pervenuti venerdì da parte dell’Autorità Sanitaria al sindaco di Alghero Mario Conoci. «La situazione rispecchia il dato di oggi in Sardegna – commenta il Primo cittaddino – ed è il dato della terza ondata dei contagi che segna la tendenza. Il segno che ci offre una prospettiva è quello della quarantena rispetto al precedente rilevamento: molti dei tamponi sono risultati negativi e il numero scende».«Dobbiamo continuare a tenere duro, a osservare le prescrizioni, con la consapevolezza che la campagna vaccinale è la via d’uscita. Ma bisogna accelerare con i vaccini, la prossima settimana e i giorni a seguire saranno determinanti: sono previste oltre 6.000 somministrazioni agli over 70, sarà un passo importante. Stiamo uniti e vicini ai nostri operatori sanitari, con responsabilità» conclude Conoci in una nota diffusa dal suo ufficio stampa. Intanto lunedì 12 aprile il sindaco dovrà decidere se prorogare l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole ( seconda e terza medie e superiori saranno comunque in dad per l'inizio della zona rossa).