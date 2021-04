Festa ai giardini: sanzionati in quarantatre

9/4/2021 Furti ad Alghero: colpo in via Roma Non si placa la furia dei malviventi nella città di Alghero che sfruttano il buio per colpire indisturbati. Ancora furti e danni ad attività commerciali, nelle campagne e in numerose abitazioni

10:20 Sequestro di canapa per un milione di euro Sequestrati dai finanzieri oltre 210 chili di inflorescenze di canapa, frutto di lavorazione e raffinazione del prodotto, nonché circa 200 piante di cannabis riposte in vasi ancora in fase vegetativa di sviluppo

11:36 Malore a Quartucciu, muore bimbo di 5 anni Anche i medici del 118 hanno tentato di salvare la vita al bambino ma non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena e il medico legale che avrebbe constatato la morte per cause naturali

16:19 Adm Cagliari: sequestrati apparecchi in sala scommesse Il titolare dell´esercizio permetteva ai clienti di giocare con il proprio conto gioco, compiendo il reato d’ intermediazione. Oltre al sequestro, è stata erogata sanzioni amministrative pecuniarie per 20mila euro

9/4/2021 Dramma a Quartu: bimbo annega in piscina Aveva soltanto soli tre anni. Tragedia questo pomeriggio in una villetta in località Foxi. Medici e infermieri hanno tentato a lungo di rianimarlo, senza però riuscirci. Indagini delle forze dell´ordine a tutto campo

8/4/2021 Minaccia un poliziotto: Daspo per un sassarese Il questore di Sassari ha emesso un avviso orale “aggravato” nei confronti di un uomo, già noto alle Forze dell´ordine, denunciato alla Procura di Sassari per i reati di minacce, oltraggio aggravato e continuato a pubblico ufficiale, nonché per trattamento illecito di dati in violazione del codice della privacy

8/4/2021 Covid-19: controlli a Sassari Nei tre giorni, la Polizia locale ha comminato dodici sanzioni. Anche le attività, che hanno scelto per la gran parte di rimanere chiuse, sono tutte risultate in regola. Le poche segnalazioni arrivate alla centrale operativa sono risultate infondate