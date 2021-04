Cor 18:00 Promocamera: ecco il calendario vaccini Centro vaccinale Promocamera, di seguito le categorie convocate dalla Assl Sassari fino alla giornata di mercoledì 13 aprile 2021. Si parte lunedì dalle ore 9 con i domiciliati a Sennori (nati tra il 1946 e il 1951)



Assl Sassari divulga il nuovo calendario vaccinale dell’Hub di Sassari, allestito presso la Promocamera (ingresso Predda Niedda - Strada 1). Per ricevere la somministrazione del vaccino anti Covid-19, i cittadini appartenenti a queste specifiche categorie dovranno rispettare i giorni e gli orari indicati ed essere muniti di tessera sanitaria e documento di identità.



La Assl Sassari ricorda inoltre che è sempre attiva la modalità di registrazione nella piattaforma regionale, nel rispetto delle categorie indicate. Si ricorda inoltre che i pazienti definiti come fragili dalle indicazioni ministeriali, compresi quelli non inclusi nelle fasce di età di cui al target vaccinale in corso, possono sempre rivolgersi al proprio medico di famiglia per organizzare la propria somministrazione del vaccino.



LUNEDÌ 12 APRILE 2021

- Dalle ore 9 alle ore 13 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sennori nati tra il 1946 e il 1951;

- Dalle ore 13 alle ore 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sennori nati tra il 1945 e il 1942.



MARTEDÌ 13 APRILE 2021

- Dalle ore 9 alle ore 10 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Chiaramonti;

- Dalle ore 10 alle ore 11 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sedini;

- Dalle ore 11 alle ore 12 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Tergu;

- Dalle ore 12 alle ore 13 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Viddalba;

- Dalle ore 13 alle ore 14:30 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Osilo;

- Dalle ore 14:30 alle ore 16 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Nulvi;

- Dalle ore 17 alle ore 18 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Stintino;

- Dalle ore 18 alle ore 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Santa Maria Coghinas.



MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021

- Dalle ore 9 alle ore 10 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nel 1947 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;

- Dalle ore 10 alle ore 11 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nel 1947 nei mesi di aprile, maggio e giugno;

- Dalle ore 11 alle ore 12 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nel 1947 nei mesi di luglio, agosto e settembre;

- Dalle ore 12 alle ore 13 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nel 1947 nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;

- Dalle ore 14 alle ore 15 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nel 1948 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;

- Dalle ore 15 alle ore 16 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nel 1948 nei mesi di aprile, maggio e giugno;

- Dalle ore 17 alle ore 18 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nel 1948 nei mesi di luglio, agosto e settembre;

- Dalle ore 18 alle ore 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nel 1948 nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Commenti SASSARI - La Direzione dellaSassari divulga il nuovo calendario vaccinale dell’Hub di Sassari, allestito presso la Promocamera (ingresso Predda Niedda - Strada 1). Per ricevere la somministrazione del vaccino anti Covid-19, i cittadini appartenenti a queste specifiche categorie dovranno rispettare i giorni e gli orari indicati ed essere muniti di tessera sanitaria e documento di identità.LaSassari ricorda inoltre che è sempre attiva la modalità di registrazione nella piattaforma regionale, nel rispetto delle categorie indicate. Si ricorda inoltre che i pazienti definiti come fragili dalle indicazioni ministeriali, compresi quelli non inclusi nelle fasce di età di cui al target vaccinale in corso, possono sempre rivolgersi al proprio medico di famiglia per organizzare la propria somministrazione del vaccino.LUNEDÌ 12 APRILE 2021- Dalle ore 9 alle ore 13 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sennori nati tra il 1946 e il 1951;- Dalle ore 13 alle ore 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sennori nati tra il 1945 e il 1942.MARTEDÌ 13 APRILE 2021- Dalle ore 9 alle ore 10 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Chiaramonti;- Dalle ore 10 alle ore 11 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sedini;- Dalle ore 11 alle ore 12 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Tergu;- Dalle ore 12 alle ore 13 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Viddalba;- Dalle ore 13 alle ore 14:30 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Osilo;- Dalle ore 14:30 alle ore 16 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Nulvi;- Dalle ore 17 alle ore 18 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Stintino;- Dalle ore 18 alle ore 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Santa Maria Coghinas.MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021- Dalle ore 9 alle ore 10 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nel 1947 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;- Dalle ore 10 alle ore 11 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nel 1947 nei mesi di aprile, maggio e giugno;- Dalle ore 11 alle ore 12 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nel 1947 nei mesi di luglio, agosto e settembre;- Dalle ore 12 alle ore 13 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nel 1947 nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;- Dalle ore 14 alle ore 15 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nel 1948 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;- Dalle ore 15 alle ore 16 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nel 1948 nei mesi di aprile, maggio e giugno;- Dalle ore 17 alle ore 18 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nel 1948 nei mesi di luglio, agosto e settembre;- Dalle ore 18 alle ore 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nel 1948 nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Edizioni Locali Cagliari Sassari Olbia Nuoro Oristano Porto Torres 15:39 Salta lo screening, giunta incapace Altro che sardi e sicuri, ancora una volta la Giunta regionale sta dando dimostrazione delle proprie incapacità. Se l’argomento non fosse tragico ci sarebbe da definirli “sordi e insicuri”, sordi perché non ascoltano le criticità che ormai da mesi stiamo evidenziando al fine di migliorare le attività a supporto della salute dei sard 9/4/2021 Hub Alghero: calendario over 70 La somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 avverrà nell’Hub di Alghero, allestito presso il complesso sportivo Mariotti (ingresso viale Aldo Moro), a partire da lunedì 12 aprile. Ecco date e orari 9/4/2021 Utilizzare e potenziare i punti vaccinali territoriali Decentriamo le vaccinazioni, utilizzando anche per chi ha meno di 80 anni i punti territoriali che in queste settimane hanno dimostrato grande efficienza. In questo modo evitiamo le lunghe file e gli assembramenti negli Hub che abbiamo visto in questi giorni a Sassari e negli altri centri dell’isola 12:18 Sardi e sicuri: 14mila test nel Sassarese 8/4 «Fuori i politici dall´hub vaccini» 9/4 Vaccini: Stintino convoca gli over 70 6/4 «Algheresi allibiti da tanta improvvisazione» 6/4 Raddoppiano i contagi ad Alghero 6/4 La Sardegna ritorna in arancione 5/4 Navi e aerei: 1.062 controlli Covid 2/4 «Hub Mariotti, più vaccini per la città» 2/4 Alghero: 75 positivi e 296 in quarantena 29/3 Covid-19: il sindaco di Alghero chiude le scuole « indietro archivio salute »