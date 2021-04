Cor 18:06 Ivoriano raccoglie cartacce al Baden Powell Kone Souleymane, un giovane ivoriano raccoglie le cartacce nel parco Baden Powell. Il sindaco Massimo Mulas parla di «esempio di senso civico e amore per Porto Torres»







Nella foto: Kone Souleymane nel parco Baden Powell a Porto Torres Commenti PORTO TORRES - Nell'ultimo mese, complice probabilmente l'intensificazione dell'attività di asporto imposta dalla zona arancione, è aumentata la quantità di rifiuti abbandonati nelle strade. Un cattivo comportamento che produce degrado e che l'amministrazione comunale sta cercando di affrontare intensificando le pulizie e i controlli. «Per questo motivo - racconta il sindaco Massimo Mulas - siamo rimasti molto colpiti dall'impegno di Kone Souleymane, un giovane ivoriano residente a Platamona, che ogni giorno frequenta la nostra città. Kone ama visitare il parco Baden Powell, dove raccoglie cartacce e cartoni per la pizza buttati fuori dai cestini. Un lavoro di pulizia non dovuto ma che esprime un grande senso civico e amore per la nostra città. Lo ringrazio di cuore per il suo esempio: anche se come amministrazione cerchiamo di fare al massimo la nostra parte, fa un immenso piacere ricevere testimonianze di questo tipo».Nella foto: Kone Souleymane nel parco Baden Powell a Porto Torres