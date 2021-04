Cor 19:12 Giustizia per Zdenka, sit-in virtuale Il 12 aprile si terrà a Sassari la una nuova udienza del processo di primo grado per il femminicidio: dalle 8 alle 20, sui profili social sarà pubblicata una foto con un foglio o un cartello che riporti la frase "Giustizia per Zdenka"







Zdenka Krejcikova, originaria della Repubblica Ceca, è stata uccisa a Sorso, dove viveva da anni con le sue due figlie gemelle, il 15 febbraio del 2019. L’imputato del processo è il compagno, Francesco Baingio Douglas Fadda, sassarese. Zdenka Krejcikova fu aggredita la sera a casa sua, colpita con un coltello nel bar dove aveva provato a rifugiarsi, portata via in auto insieme alle figlie, lasciata infine ad Ossi, dove venne soccorsa prima del decesso. Commenti SASSARI - Nuovo sit-in (questa volta in modalità virtuale a causa delle restrizioni in vigore da lunedì in Sardegna) per chiedere giustizia per Zdenka Krejcikova, le sue bambine e la sua famiglia. La manifestazione segue i sit-in dello scorso 15 marzo e del mese di gennaio, quando le associazioni femministe avevano occupato silenziosamente il Tribunale di Sassari.Il 12 aprile si terrà una nuova udienza del processo di primo grado per il femminicidio: dalle 8 alle 20 così, sui profili social sarà pubblicata una foto con un foglio o un cartello che riporti la frase "Giustizia per Zdenka".Zdenka Krejcikova, originaria della Repubblica Ceca, è stata uccisa a Sorso, dove viveva da anni con le sue due figlie gemelle, il 15 febbraio del 2019. L’imputato del processo è il compagno, Francesco Baingio Douglas Fadda, sassarese. Zdenka Krejcikova fu aggredita la sera a casa sua, colpita con un coltello nel bar dove aveva provato a rifugiarsi, portata via in auto insieme alle figlie, lasciata infine ad Ossi, dove venne soccorsa prima del decesso.