Red 17:48 MetroSassari: martedì stop per lavori La breve interruzione è dovuta ai lavori sono previsti nel tratto tra Santa Maria di Pisa e la stazione ferroviaria. «Servizio garantito da corse su treni ordinaria», fanno sapere dall´azienda







Al riguardo, Arst precisa, come da avvisi affissi nelle stazioni e nelle fermate di MetroSassari, che «potranno essere utilizzate le corse ferroviarie sostitutive in partenza da Stazione Fs verso Santa Maria di Pisa alle ore 9, 10, 12.40, 13.40 e 14.40. Inoltre, potranno essere utilizzate anche le corse ferroviarie sostitutive in partenza da Santa Maria di Pisa verso Stazione Fs alle ore 9.42, 10.42, 13.12, 14.12». Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito internet dell'Azienda. SASSARI – Domani, martedì 13 aprile, è prevista una breve interruzione della MetroSassari per lavori nel tratto tra Santa Maria di Pisa e la stazione ferroviaria. In ogni caso, nel periodo di interruzione del servizio, gli utenti muniti di biglietti tranviari saranno ammessi a bordo dei treni ordinari della linea Tpl Sassari–Sorso circolanti nella tratta interessata dai lavori di manutenzione.Al riguardo, Arst precisa, come da avvisi affissi nelle stazioni e nelle fermate di MetroSassari, che «potranno essere utilizzate le corse ferroviarie sostitutive in partenza da Stazione Fs verso Santa Maria di Pisa alle ore 9, 10, 12.40, 13.40 e 14.40. Inoltre, potranno essere utilizzate anche le corse ferroviarie sostitutive in partenza da Santa Maria di Pisa verso Stazione Fs alle ore 9.42, 10.42, 13.12, 14.12». Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito internet dell'Azienda.