Cor 14:13 SS125, si ribalta compattatore rifiuti Sul posto i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l´area dell´incidente, nei pressi dell´ospedale Mater Olbia. Nessun ferito grave. Rilievi a cura dei carabinieri



Commenti OLBIA - Incidente stradale Intorno alle 12.30 odierne (lunedì). I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti sulla SS125 nei pressi dell'ospedale Mater Olbia per il ribaltamento di un mezzo compattatore rifiuti urbani. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l'area dell'incidente. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Olbia per effettuare i rilievi ed accertare l'esatta dinamica del sinistro.