«Sassari-Alghero, urge il commissario»

Commenti ALGHERO - «Il Presidente della Regione chieda immediatamente al Ministro delle Infrastrutture il commissariamento della Sassari-Alghero. La normativa speciale infatti prevede l’intesa Stato-Regione per commissariare le arterie stradali della Sardegna. Preoccupanti le notizie che arrivano dall’Anas che in una missiva al Presidente Solinas per opere già finanziate e di futura realizzazione ha annunciato l’appaltabilità entro il 2023. Tra queste l’ammodernamento del secondo tratto della SS 554, la conclusione del tratto a 4 corsie della SS 291 tra Olmedo ed Alghero con connessione all’aeroporto di Fertilia, il tratto in variante della SS 389 tronco Villanova-Lanusei-Tortolì, l’adeguamento a strada di tipo B della statale Olbia-Palau tra Arzachena nord e San Giovanni e l’eliminazione degli svincoli sulla SS 130 tra Cagliari e Decimomannu. Per quanto riguarda la Sassari-Alghero si rammenta che le risorse sono disponibili fino al 31 dicembre di quest’anno, previo appalto e non sarebbero compatibili coi tempi dell’Anas. Solo il commissario straordinario può, nell’esecuzione degli interventi, essere abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, operando in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e provvedendo ad esercitare le funzioni anche a mezzo di ordinanze». Lo chiedono, ancora una volta, i consiglieri comunali dei gruppi consiliari di centrosinistra - Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Pd - Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi.