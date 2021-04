Red 22:33 Nuoro: approvato Bilancio di previsione Il Consiglio comunale ha approvato il documento finanziario per il triennio 2021-2023. Con questo provvedimento si apre una nuova fase della programmazione dell’Amministrazione comunale







L’approvazione del documento finanziario rappresenta il primo passo per impostare la città del futuro secondo quelle che sono le linee programmatiche dell’Amministrazione: dalle opere pubbliche ai servizi alla persona passando per la mobilità, le istituzioni culturali, le politiche ambientali e tutti gli obiettivi legati all’Agenda 20-30. L’approvazione del bilancio e degli atti a esso correlati «è un importante segnale di ritrovata credibilità finanziaria del Comune, frutto dell’importante lavoro svolto sui conti pubblici durante il precedente mandato amministrativo dall’amministrazione Soddu. Un lavoro che nell’ultimo anno ha dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria che ha messo a dura prova tutte le Amministrazioni del Paese ad ogni livello».



«E' una giornata storica – afferma il sindaco Andrea Soddu - perché per la prima volta in sedici anni e in un anno particolarmente difficile caratterizzato dal Covid, abbiamo approvato il Bilancio nei tempi, rispettando un impegno preso col Consiglio comunale al momento del nostro insediamento. Il rispetto dei tempi è una pietra miliare per poter programmare e concretizzare la nostra visione. Oggi iniziamo a raccogliere i frutti del lavoro del quinquennio precedente, con l’approvazione del bilancio di previsione contiamo di realizzare alcuni progetti che questa Amministrazione ha messo in cantiere secondo gli assi portanti del sapere, del benessere fisico e della tutela ambientale. Inoltre, con questo provvedimento iniziamo a dare risposte ai cittadini, soprattutto a quelli che hanno maggiormente bisogno d’aiuto, cito come esempio lo sblocco dei fondi del programma “Ritornare a casa”. Anche quest’anno, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, abbiamo scelto di non aumentare le tasse, anzi, cercheremo di ridurle ulteriormente grazie al contributo della comunità che con i suoi comportamenti virtuosi ci ha aiutato negli ultimi anni a ridurre la Tari. Mi preme ringraziare i consiglieri che hanno votato il Bilancio che dopo tanti anni è arrivato in aula rispettando le tempistiche. Questo è stato possibile grazie al lavoro della Giunta e in particolare dell’assessora Rachele Piras che, insieme agli uffici, ha lavorato davvero tanto in questi mesi per farci rispettare le scadenze. Ringrazio anche il personale: i dirigenti, i funzionari e gli impiegati che nonostante il numero ridotto ha recepito i nostri indirizzi gettando il cuore oltre l’ostacolo in un clima di grande collaborazione, la speranza è quella di sbloccare presto le assunzioni affinché si possa migliorare la macchina amministrativa, un passaggio fondamentale che ci permetterà di lavorare ancora meglio. Sentiamo di avere una grossa responsabilità per gli anni a venire, perché dalla ripresa di Nuoro passa la ripresa di tutto il nostro territorio e di tutta la Sardegna».



