G.P. 9:22 Derriu e la magia del vino all’Ute Domani, secondo appuntamento settimanale all'UTE con la dottoressa Alessandra Derriu, archivista, scrittrice e storica che terrà la conferenza: Il simbolismo del sangue, la magia del vino. Tra medicina, credenza e superstizione



didattica a distanza, proseguono gli appuntamenti dell’Università delle Tre Età di Alghero, con la seconda lezione del seminario sull’utilizzo del vino e del sangue nelle pratiche magico-religiose e terapeutiche a cura della dott.ssa Alessandra Derriu, storica ed archivista. Il focus dell’incontro dal titolo Il simbolismo del sangue. La magia del vino. Tra medicina, credenza e superstizione sussisterà sui legamenti e delle fatture d’amore, dei riti contro il malocchio, e della cura delle malattie con l’ausilio di antichi e preziosi documenti che permettono non solo di attestare l’uso del vino e del sangue nei rituali superstiziosi, ma anche di riflettere sulle valenze religiose-sacre e sui poteri attribuiti a questi due elementi e, non a caso, usati insieme.



«Tali pratiche presentano funzioni opposte, mentre le prime, impiegate per agevolare i matrimoni, si servivano del potere del vino e del sangue per modificare la volontà umana, ed erano molto vicino alle pratiche di magia nera – afferma Alessandra Derriu - le seconde erano ascrivibili alla magia bianca, avevano funzione curativa e contro il malocchio, ovvero andavano ad agire per la salvezza dell’interessato e non contro il suo libero arbitrio». Il vino è da millenni il nettare degli Dei e diviene poi “sangue di Cristo”: il vino benedetto è utilizzato contro il male per le sue proprietà curative, nei preparati viene mischiato al sangue, da sempre simbolo di vita e fertilità, due fluidi dalla grande simbologia salvifica che uniscono sacro e profano, superstizione e religiosità.



