Dopo quattordici mesi si riinizia a giocare

Dopo ben quattordici mesi si riinizia a giocare con la partenza quasi insperata dei Campionati giovanili di interesse nazionale, dopo esser riusciti a non interrompere l’attività della Asd Pallacanestro Alghero 1986, neanche nei momenti più bui. Attorno ai nostri progetti gravitano centinaia di bambini/e, ragazzi/ragazze e diversi collaboratori sportivi e abbiamo provato a tenere duro, per rispondere alle richieste di normalità di centinaia di genitori, sfiancati come noi dai continui cambi di rotta gestionali obbligati, misti a decreti sempre più stringenti e contraddittori tra loro, ma che di fatto hanno congelato la generazione dei più piccoli e svuotato quella adolescenziale. L'emergenza Coronavirus ci ha colti alla sprovvista, sia noi che loro, lasciandoci spiazzati, privandoli dei riferimenti, delle abitudini, spogliandoli delle certezze e mettendoli in contatto con le loro paure. Ha investito tutto e tutti come uno tsunami e si ritrovano disorientati e senza una bussola con cui riorientare la loro vita. Ma la nostra caparbietà ci ha ripagato, sarà la squadra partecipante al Campionato Under 16 femminile ad aprire il cammino, seguito a breve dal Campionato Under 15 Eccellenza maschile e da tutti gli altri Campionati giovanile che la Fip, in base alle iscrizione, metterà in campo.



In tutti questi mesi, sempre nel rispetto del protocollo, l’attività è andata avanti fra mille difficoltà, ma sempre con grande entusiasmo e rispetto. Sono circa 240 i tamponi Tnf e salivari fatti alle squadre giovanili grazie alla preziosa collaborazione dei nostri genitori, medici e infermieri specializzati che ringraziamo di cuore. Ora possiamo pensare a riprendere alcuni progetti interrotti dalla pandemia come “Un'atleta in famiglia”. Infatti, nell’estate scorsa ha preso il via l'iniziativa “Un'atleta in famiglia”, un progetto nato per coniugare accoglienza e inclusione, attraverso lo sport. L’idea principale e di facilitare l’accesso all’attività sportiva ad atlete meritevoli provenienti da tutta Italia e non solo, dando loro spazio tra le fila dell’Asd Pallacanestro Alghero 1986. Per loro però si pensava a qualcosa di diverso dall’accoglienza che tradizionalmente viene riservata agli atleti, alloggiandoli in appartamenti o foresterie. Sono infatti coinvolte giovani atlete di 13-14 anni, che però hanno ancora bisogno di stare in una famiglia come solido riferimento educativo. Il progetto ha raccolto la disponibilità di alcune nostre famiglie. Purtroppo il progetto si è interrotto sul nascere, ed ora siamo convinti, in preparazione del prossimo anno sportivo 2021/22, sia il momento di riprenderlo in mano.



Tra le altre progettualità prende corpo l'idea sempre più concreta, anche a seguito della molto probabile riorganizzazione delle categorie giovanili, di poter partecipare con le ragazze del 2006/07/08 al campionato di serie B femminile, inserendo due senior. Qualche idea e proposta interessante ci è giunta anche per il settore maschile, che questo anno con il gruppo 2006/07 disputa il campionato Under 15 Eccellenza. Siamo ora in attesa di iniziare con le altre squadre regolarmente iscritte ai campionati Under 13-14 e 16 maschile e Under 13 e 14 femminile. Tutto questo è reso possibile oltre che dall'entusiasmo della dirigenza sempre attenta e pronta ad intervenire, ma anche dalla possibilità di avere una propria "casa", diventata realtà, con la gestione in concessione per i prossimi sei anni della Palestra "PalaManchia". L'auspicio e che la ripresa verso una situazione di "normalità", che sarà ancora lunga, possa già dalla prossima stagione sportiva essere il più "normale "possibile.