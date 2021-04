Red 23:17 Sassari: proroga accensione riscaldamento Questa mattina, il sindaco Nanni Campus ha firmato un´ordinanza che permette l´accensione degli impianti di riscaldamento per massimo sei ore, fino a martedì 20 aprile







SASSARI – Questa mattina (martedì), il sindaco di Sassari Nanni Campus, anche in considerazione delle norme previste per il contrasto all'epidemia da Covid-19 che invitano le persone a stare a casa il più possibile, ha firmato un'ordinanza che permette l'accensione degli impianti di riscaldamento per massimo sei ore, fino a martedì 20 aprile.

Nella foto: il sindaco Nanni Campus