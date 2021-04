Cor 11:03 La Rocca dei Doria diventa plastic free Il Sindaco Antonio Maria Capula, l´assessore all´Ambiente Roberto Fiori e la referente locale dell´associazione Plastic Free, Stefania Pinna, lo scorso 11 Marzo hanno siglato il protocollo d´intesa







temporanea di suolo pubblico, per l'installazione di uno stand per informare e sensibilizzare i cittadini sulla tematica ambientale. Commenti CASTELSARDO - Il Sindaco Antonio Maria Capula, l'assessore all'Ambiente Roberto Fiori e la referente locale dell'associazione Plastic Free, Stefania Pinna, lo scorso 11 Marzo hanno siglato il protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale di Castelsardo e l'associazione Plastic Free Onlus, nata con l'obiettivo di informare e sensibilizzare il maggior numero di persone possibile sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, e dei suoi effetti devastanti sull'intero ecosistema.Quattro i centri isolani che hanno aderito: Castelsardo, Oristano, San Vero Milis eMuravera che potranno ora avvalersi attivamente della collaborazione dell’associazionePlastic Free con una serie di iniziative logistiche e ludiche mirate alla salvaguardia dell’ambiente e alla conservazione del territorio, con il coinvolgimento di volontari che, autonomamente e gratuitamente, decidono di iscriversi all'associazione. L'accordo è finalizzato a semplificare i passaggi burocratici tra le parti ed a creare un canale di comunicazione diretto, per lo sviluppo dell'associazione sul territorio e per la sensibilizzazione dei cittadini verso la tematica green.Lo schema di accordo prevede, da parte del Comune, un supporto alle attività di PlasticFree sia offrendo il patrocinio gratuito, negli appuntamenti di raccolta e per le passeggiateecologiche, che garantendo l'intervento dell'azienda di raccolta rifiuti locale, per il ritiro deisacchi a fine di ogni iniziativa. Si garantisce inoltre priorità di intervento alle segnalazionidi abbandono di rifiuti, fatte dai referenti Plastic Free e si autorizza l'occupazione gratuita etemporanea di suolo pubblico, per l'installazione di uno stand per informare e sensibilizzare i cittadini sulla tematica ambientale.