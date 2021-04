Cor 17:30 Alghero: blitz carabinieri nell´hub vaccini Alcune segnalazioni alla base dell´ispezione odierna del Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei carabinieri presso l´hub vaccinale del Mariotti ad Alghero. Analoghi interventi in altre strutture dell´isola



Covid, avrebbero acquisito tutte le informazioni necessarie e visionato con attenzione le procedure di accettazione, smistamento e somministrazione. In occasione dell'attività ispettiva, presente il direttore del presidio ospedaliero algherese e responsabile della campagna vaccinale, Gioacchino Greco. Analoghe verifiche sono già state effettuate in passato in numerose strutture dell'isola, all'esito delle quali in alcuni casi, come accaduto di recente a ALGHERO - Top secret i termini e le risultanze dell'intervento. Quel che pare certo, sarebbe l'origine dell'ispezione, conseguente ad alcune dettagliate segnalazioni. Blitz questa mattina (giovedì) dei militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei carabinieri presso l'hub vaccinale del Mariotti ad Alghero. I tre operatori, arrivati poco dopo le ore 10 nella struttura che da alcune settimane è adibita alle vaccinazioni per la campagna contro il diffondersi del, avrebbero acquisito tutte le informazioni necessarie e visionato con attenzione le procedure di accettazione, smistamento e somministrazione. In occasione dell'attività ispettiva, presente il direttore del presidio ospedaliero algherese e responsabile della campagna vaccinale, Gioacchino Greco. Analoghe verifiche sono già state effettuate in passato in numerose strutture dell'isola, all'esito delle quali in alcuni casi, come accaduto di recente a Oristano , sono state avviate dagli organi inquirenti specifiche inchieste.