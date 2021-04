Sassari: 13 nuovi positivi in 24 ore

22:17 Covid-19 in aumento: Nizzi chiude il Fausto Noce Visto l´aumento dei casi di positività da Coronavirus a Olbia, il sindaco ha deciso di chiudere il noto parco cittadino

15:15 Alghero: dati peggiori di sempre. «Non lasciateci soli, controlli equi» Appello di Pesapane (Fipe Confcommercio) che spezza una lancia a favore dei bar: I controlli siano equamente distribuiti tra tutte le fasce della popolazione e gli operatori non siano lasciati soli a gestire problematiche e situazioni che non hanno né la capacità né l’autorità di risolvere

14/4/2021 Hub Alghero: calendario vaccini over60 Hub Mariotti, diramato il calendario vaccinale dedicato ai cittadini del Comune di Alghero di età compresa tra i 60 e i 69 anni. Somministrazione dosi a partire dalla giornata di lunedì 19 aprile fino al successivo martedì

14/4/2021 Contagi record ad Alghero: 246 38 nuovi positivi in città rispetto all´ultimo dato comunicato dal comune il 10 aprile. E´ il dato peggiore di sempre. I soggetti in quarantena sono 214 (-34 rispetto all’ultimo dato) mentre le persone ricoverate negli ospedali del territorio sono 16

18:42 Sardi e sicuri nei distretti di Alghero e Ozieri Sabato e domenica è in programma la seconda tappa nel Sassarese della campagna di screening della Regione autonoma della Sardegna a contrasto della diffusione del Covid-19

20:41 Covid-19: positivi in aumento a Tempio Pausania Nella cittadina, è in aumento il numero dei contagi da Coronavirus. I positivi sono cinquantatre, di cui molti con variante inglese. Le persone poste in quarantena obbligatoria sono 112

14/4/2021 Screening ad Alghero: ecco le sedi definitive La Cunetta, la Pedrera, lo Scientifico e Santa Maria La Palma: deliberate dalla giunta stamane tutte le sedi per lo screening in programma sabato e domenica in città

16:32 Covid: 9 decessi e 279 nuovi casi nell´Isola Resta stabile a 350 il numero delle persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre scendono da cinquantasette a cinquantaquattro i pazienti in Terapia intensiva. 308 i guariti nelle ultime ventiquattro ore

14/4/2021 Promocamera: calendario vaccini fino al 22 aprile Somministrazione del vaccino anti Covid-19. Di seguito il nuovo calendario delle vaccinazioni a Sassari allestito presso la Promocamera da giovedì 15 aprile a giovedì 22 aprile 2021

13/4/2021 Sardegna accellera sui vaccini, raggiunto l´80% Salgono a 322.360 le dosi somministrate, a fronte delle 402.820 consegnate sinora alla Regione, con una percentuale dell´80%. La media nazionale è 83,7%

14/4/2021 Dati, contagi e silenzi: danno alla città E´ ancora il consigliere Pietro Sartore ad incalzare a nome dei colleghi il sindaco di Alghero, Mario Conoci, sulla discutibile gestione della comunicazione sull´andamento dei contagi e la diffusione della pandemia sul territorio comunale

14/4/2021 Vaccini: nuove dosi nell´Isola Sono state consegnate oggi, come da programma, 43.290 dosi del siero Pfizer. Attese in giornata anche 4.600 vaccini AstraZeneca, la cui consegna, prevista per lunedì, era slittata. Nella giornata di ieri, la Sardegna ha toccato l’83percento di dosi somministrate su quelle ricevute

14/4/2021 Pfizer ai familiari: 15 indagati a Oristano Abuso d'ufficio e peculato i reati ipotizzati nei confronti degli indagati. L'accusa è quella di aver somministrato il vaccino Pfizer a propri familiari non rientranti tra le previste categorie aventi diritto

13/4/2021 Conferenza di Nizzi, picco di positivi a Olbia: 429 Aumentano positivi, ricoveri e isolamenti. Il punto sulla diffusione dei contagi nel territorio di Olbia lo ha fatto il sindaco nel corso di una conferenza stampa. Numerosi pazienti trasferiti a Sassari e Alghero

8:56 Aumentano i precari nell´Aou sassarese Il Nursing Up con una nota della segreteria territoriale sassarese, intende segnalare che molti di loro hanno già maturato i requisiti minimi per la stabilizzazione dall’anno scorso, una parte è in procinto di raggiungerli in questa prima parte del 2021, e una buona parte raggiungerà il requisito dei 36 mesi entro il 31/12/2021

14/4/2021 Riprende venerdì la campagna vaccinale a Tempio Fino a domani chi, appartenente alle fasce degli “over 70” e “over 60”, fosse interessato a ricevere la prima somministrazione del vaccino, potrà effettuare la prenotazione telefonando agli operatori dei Servizi sociali del Comune