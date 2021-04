Red 22:17 Covid-19 in aumento: Nizzi chiude il Fausto Noce Visto l´aumento dei casi di positività da Coronavirus a Olbia, il sindaco ha deciso di chiudere il noto parco cittadino







Nella foto: il sindaco di Olbia Settimo Nizzi Commenti OLBIA - «Il repentino aumento dei casi di positività al Covid-19, passati in un giorno da 429 a 466, nonostante i dieci negativizzati, impone misure incisive. Quarantasette casi in più in un solo giorno sono allarmanti e le tante segnalazioni sono indice di comportamenti da bandire». Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi fa il quadro sulla situazione epidemiologica nel capoluogo gallurese.«Da oggi, 15 aprile, resterà chiuso il parco Fausto Noce. Inoltre, abbiamo chiesto che vengano intensificati i controlli da parte delle Forze dell’ordine, specialmente in prossimità delle zone segnalate. Ricordiamo che fuori dagli esercizi che fanno attività d’asporto non si può sostare, così come chiediamo ai titolari dei market di assicurarsi che le spese vengano condotte in maniera responsabile. Purtroppo il quadro epidemiologico è complesso e dobbiamo assolutamente riprendere in mano la situazione con atteggiamenti rispettosi del prossimo e di noi stessi». Il primo cittadino risponde poi alle richieste di chiarimenti che arrivano dai cittadini: «A seguito delle tante osservazioni riguardanti la scuola in presenza fino alla prima media, la normativa stabilisce che sindaci e presidenti di Regione non possano applicare norme restrittive. Al momento, è quindi illegittima la chiusura, se non in presenza di focolai. Diverso il problema del parco. A malincuore adottiamo il provvedimento di chiusura, ma dopo le innumerevoli segnalazioni di assembramenti e i continui richiami all'ordine ignorati, questa è l'unica soluzione percorribile, che speriamo sia temporanea».«La spesa va fatta da un solo componente per nucleo familiare e per quanto riguarda l'asporto, abbiamo chiesto maggiori controlli e sanzioni per chi non si attenesse alle regole. A nessuno piace la limitazione della libertà personale, ma la situazione sta diventando allarmante. Il futuro prossimo dipenderà anche dalle responsabilità individuali e dalla disciplina che adotteremo in questi giorni», conclude Nizzi.Nella foto: il sindaco di Olbia Settimo Nizzi