Red 23:36 Sassari-Alghero: pronta l'interrogazione parlamentare Lunedì, l´argomento sarà portato in parlamento dal deputato sardo di Fratelli d´Italia Salvatore Deidda: «Urgente nominare un commissario per la Strada statale»







Nella foto: il deputato Salvatore Deidda Commenti ALGHERO - «Raccolgo le preoccupazioni e l'appello dei nostri amministratori locali, della nostra comunità politica non solo algherese, ma di tutto il nord Sardegna per la mancata nomina del commissario per la 4 corsie “Sassari Alghero”, che non rientra nelle ultime nomine del Governo Draghi, ereditate dal Governo Conte, in piena continuità». A dichiararlo è il deputato sardo di Fratelli d'Italia, che lunedì 19 aprile presenterà un'interrogazione per chiedere la nomina di un commissario che sia espressione della Regione Sardegna, a partire dal presidente Christian Solinas o di un suo delegato.«In passato ho già presentato un atto ispettivo per proporre la nomina di commissari per delle opere in Sardegna, soprattutto stradali e/o infrastrutturali, che necessitano una accelerazione, oltre certezza di fondi, per cui attendo ancora risposta», conclude Deidda, che ricorda come il decreto “Semplificazioni” disponga «che per l’esecuzione e l’accelerazione degli interventi infrastrutturali che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico, a livello regionale o locale, i commissari straordinari possano essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e provvedono ad esercitare le loro funzioni anche a mezzo di ordinanze, tagliando in modo considerevole i tempi. Il ministro ha parlato di altre future nomine. Ci aspettiamo quindi che sia la volta della Sassari Alghero».Nella foto: il deputato Salvatore Deidda