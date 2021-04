A.B. 21:47 Torres: Archimede Graziani esonerato Questa sera, il sodalizio sassarese ha annunciato che il tecnico carrarese è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione arriva dopo la sconfitta di ieri, 0-1 al “Vanni Sanna” contro la Nuova Florida







La compagine rossoblu occupa attualmente la quartultima posizione. «Si ringrazia il tecnico, e con lui il vice Maurizio Macchioni, per il lavoro svolto sempre con impegno e abnegazione al servizio dei colori rossoblù, augurando ad entrambi il meglio per il prosieguo di carriera», si legge nella nota del sodalizio sassarese.



In attesa dell’ufficializzazione della nuova guida tecnica, la squadra riprenderà domani, marted' 20 aprile, le consuete sedute di allenamento in vista dei prossimi impegni di campionato. Domenica 9 maggio, la Torres giocherà sul campo della Gladiator, proprio la squadra che è una posizione e un punto dietro, in piena bagarre retrocessione.



Nella foto (di Alessandro Sanna): mister Archimede Graziani Commenti SASSARI – Questa sera (lunedì), la Torres ha annunciato che Archimede Graziani è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione arriva dopo la sconfitta di ieri, 0-1 al “Vanni Sanna” contro la Nuova Florida.La compagine rossoblu occupa attualmente la quartultima posizione. «Si ringrazia il tecnico, e con lui il vice Maurizio Macchioni, per il lavoro svolto sempre con impegno e abnegazione al servizio dei colori rossoblù, augurando ad entrambi il meglio per il prosieguo di carriera», si legge nella nota del sodalizio sassarese.In attesa dell’ufficializzazione della nuova guida tecnica, la squadra riprenderà domani, marted' 20 aprile, le consuete sedute di allenamento in vista dei prossimi impegni di campionato. Domenica 9 maggio, la Torres giocherà sul campo della Gladiator, proprio la squadra che è una posizione e un punto dietro, in piena bagarre retrocessione.Nella foto (di Alessandro Sanna): mister Archimede Graziani