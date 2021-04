Red 14:02 Ricettazione e armi: due giovani denunciati Due giovani villagrandesi sono stati denunciati per ricettazione e detenzione di ami e munizioni clandestine Nella loro azienda sono stati rinvenuti un fucile sovrapposto marca “Zoli” calibro 12 con matricole abrase e trentacinque cartucce



VILLAGRANDE STRISAILI - I Carabinieri della Stazione Villagrande Strisaili e della Squadriglia di Arzana, con i Carabinieri cinofili di Abbasanta e del pastore tedesco Kira, nel corso dei servizi sul territorio hanno proceduto al controllo di un ovile e relativa azienda, in località Niu Abila, dove sono stati rinvenuti nelle pertinenze dell’azienda un fucile sovrapposto marca “Zoli” calibro 12 con matricole abrase e trentacinque cartucce. Il materiale sequestrato sarà inviato al Ris di Cagliari per effettuare gli accertamenti del caso. Due giovani villagrandesi sono stati denunciati per ricettazione e detenzione di ami e munizioni clandestine.