Cor 15:25 Attività sospesa, la nota che inchioda l´Assl «L’Assl assicura le emergenze chirurgiche al Civile »

» «Alghero, attività chirurgica sospesa fino a giovedì» Sempre in primissimo piano la delicata situazione della sanità sul territorio di Alghero. La sospensione dell´attività chirurgica fino a giovedì al centro delle polemiche. L´Assl con una nota stampa smentisce il blocco dell´assistenza in emergenza, ma spunta il documento con cui viene bloccata ogni tipo di attività







Il documento che porta la firma del Commissario Straordinario dr. Flavio Sensi e del direttore del presidio ospedaliero di Alghero, dr. Gioacchino Greco, non lascia spazio a grandi interpretazioni, dando mandato d'indirizzare eventuali pazienti presso le strutture chirurgiche dell'Aou di Sassari e nello stabilimento di Ozieri dell'Assl di Sassari.



«Fino alle ore 8 del 22 aprile - è riportato nella nota indirizzata al Commissario straordinario Areus, a quello dell'Aou di Sassari, al direttore sanitario dell'Aou ed ai distretti di Sassari, Ozieri e Alghero - non sarà possibile effettuare consulenze ed interventi chirurgici, né in regime di urgenza né in regime di emergenza, a causa di problematiche organizzative».



LEGGI IL DOCUMENTO INTERNO SULLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' CHIRURGICHE IN EMERGENZA-URGENZA NELLO STABILIMENTO DI ALGHERO Commenti ALGHERO - C'è poco da rallegrarsi. Dopo la secca smentita della direzione dell'Assl di Sassari, che all'indomani dell'allarme sulla sospensione totale dell'attività chirurgica al Civile di Alghero fino alla giornata di giovedì 22 aprile, assicurava invece la presa in carico di qualsiasi emergenza, spunta fuori la nota interna che inchioda l'Azienda Socio Sanitaria.Il documento che porta la firma del Commissario Straordinario dr. Flavio Sensi e del direttore del presidio ospedaliero di Alghero, dr. Gioacchino Greco, non lascia spazio a grandi interpretazioni, dando mandato d'indirizzare eventuali pazienti presso le strutture chirurgiche dell'di Sassari e nello stabilimento di Ozieri dell'di Sassari.«Fino alle ore 8 del 22 aprile - è riportato nella nota indirizzata al Commissario straordinario, a quello dell'di Sassari, al direttore sanitario dell'Aou ed ai distretti di Sassari, Ozieri e Alghero - non sarà possibile effettuare consulenze ed interventi chirurgici, né in regime di urgenza né in regime di emergenza, a causa di problematiche organizzative».