Mercato Sant´Elia: affidamento locale

In alternativa, pul essere inviata in busta chiusa, per posta, corriere o con consegna a mano al Protocollo Generale Comune di Cagliari, Via Crispi 2, 09124-Cagliari. La concessione avrà la durata di sei anni, con possibilità di rinnovo per un uguale periodo. L'avviso e la modulistica per fare domanda sono consultabili e scaricabili attraverso la sezione “Documenti e dati/Bandi/Altri bandi e avvisi” del sito internet istituzionale del Comune. Commenti CAGLIARI - Verificato che entro le 12.30 del 29 marzo non è pervenuta nessuna istanza e che pertanto la gara è andata deserta, il dirigente del Servizio Suape, mercati, attività produttive e turismo del Comune di Cagliari ha deliberato un nuovo avviso pubblico per l'affidamento diretto in concessione di un locale commerciale a uso non abitativo di proprietà comunale al piano terra del Mercato di Sant'Elia (ex locale n.68).Gli interessati possono presentare al Servizio Suape, mercati, attività produttive e turismo–Uo Direzione Mercati, formale richiesta di assegnazione inviandola via Pec all'indirizzo web protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.In alternativa, pul essere inviata in busta chiusa, per posta, corriere o con consegna a mano al Protocollo Generale Comune di Cagliari, Via Crispi 2, 09124-Cagliari. La concessione avrà la durata di sei anni, con possibilità di rinnovo per un uguale periodo. L'avviso e la modulistica per fare domanda sono consultabili e scaricabili attraverso la sezione “Documenti e dati/Bandi/Altri bandi e avvisi” del sito internet istituzionale del Comune.