Antonio Burruni 19:55 Serie A: il Cagliari batte la Roma e ci crede Sul manto erboso della Sardegna arena, i rossoblu battono 3-2 i giallorossi nel match valido per la 33esima giornata del massimo campionato. Il successo vale l'aggancio in classifica al Benevento e al Torino (che però ha due partite in più da disputare)







PRIMO TEMPO. Al 4' i rossoblu sono già in vantaggio: Nandez lavora un buon pallone sulla destra, entra in area e tocca in mezzo rasoterra, sponda di Joao Pedro e l'accorrente Lykogiannis la mette dentro. Al 16', Carles Perez fa tutto da solo, parte da sinistra, si accentra e calcia rasoterra, ma la palla si spegne sul fondo. Quattro minuti dopo, il pressing solitario di Pellegrini costringe Vicario a rifugiarsi in fallo laterale. Il Cagliari pare aver abbassato un po' troppo il suo baricentro. Al 26', la Roma pareggia con Carles Perez, che riceve palla da Pellegrini, calcia una prima volta sul palo e poi batte Vicario. Al 32', Joao Pedro scende bene sulla sinistra, si accentra e calcia rasoterra, ma Pau Lopez devia. Due minuti dopo, punizione di Bruno Peres, testa di Fazio e Vicario alza oltre la traversa. L'arbitro concede 1' di recupero. Al 45', cross di Deiola dalla sinistra e l'incornata di Godin non inquadra lo specchio della porta. Si va al riposo sull'1-1.



SECONDO TEMPO. Mister Semplici ripropone l'undici del primo tempo, mentre tra gli ospiti c'è Spinazzola al posto di Bruno Peres. Al 49', Pavoletti va giù dopo un contatto con Smalling, Simeone arriva sulla palla e Pau Lopez respinge uscendo basso. Un minuto dopo, Vicario si salva in corner su conclusione di Borja Mayoral. Al 52', ammonito Marin che, diffidato, salterà la trasferta di Napoli. Quattro minuti dopo, lo stesso centrocampista rossoblu su fa "perdonare" con una conclusione da 20metri che vale il 2-1. Triplo cambio ospite al 58', con Mkhitaryan, Cristante e Karsdorp per Pellegrini, Smalling e Santon. Cinque minuti dopo, è 3-1 Cagliari: corner dalla destra e Joao Pedro, sul primo palo, trova l'incornata vincente. Al 68', ancora un angolo consente alla Roma di riaprirla con il colpo di testa di Fazio: 3-2. Sei minuti dopo, Cerri e Zappa subentrano a Pavoletti e Lykogiannis. Fonseca risponde con Veretout per Diawara. Al 77', Vicario si salva in qualche modo su Pellegrini, poi la difesa concede un altro angolo alla Roma. Tre minuti dopo, ammonito Joao Pedro. Ci prova Deiola dalla distanza, ma la mira è alta. A otto minuti dalla fine, Duncan e Rugani prendono il posto di Marin e Simeone. Giallo a Cristante per fallo su Cerri. L'arbitro concede 4' di recupero. Al 92', ammonito Duncan per fallo su Mkhitaryan. Al 93', Godin anticipa di testa Fazio, attaccante aggiunto in questo finale.



CAGLIARI-ROMA 3-2:

CAGLIARI: Vicario, Godin, Ceppitelli, Carboni, Nandez, Marin (37'st Duncan), Deiola, Lykogiannis (29'st Zappa), Joao Pedro, Pavoletti (29'st Zappa), Simeone (37'st Rugani). (A disposizione: Aresti, Ciocci, Klavan, Walukiewicz, Calabresi, Asamoah). Allenatore Leonardo Semplici.

ROMA: Pau Lopez, Mancini, Smalling (13'st Cristante), Fazio, Santon (13'st Karsdorp), Villar, Diawara (29'st Veretout), Bruno Peres (1'st Spinazzola), Carles Perez, Pellegrini (13'st Mkhitaryan), Borja Mayoral. Allenatore Paulo Fonseca.

ARBITRO: Massimiliano Irrati di Pistoia.

RETI: 4' Lykogiannis, 26' Carles Perez, 11'st Marin, 18'st Joao Pedro, 23'st Fazio.



