Salude&Trigu per rilanciare il turismo La Camera di Commercio stanzia un fondo di euro 320.000,00 a favore dei soggetti beneficiari per l'annualità 2021. Domande fino al 7 maggio. Obbiettivo aumentare la visibilità della destinazione Nord Sardegna e favorire lo sviluppo e il potenziamento delle capacità di collaborazione







«Salude&Trigu “mette a sistema” e valorizza le diverse manifestazioni ed eventi locali, attraverso il coinvolgimento attivo degli stakeholder pubblici e privati del territorio, accompagnando il miglioramento qualitativo degli eventi, promuove e organizza prodotti turistici locali e territoriali con la creazione di una rete di eventi rappresentati da un unico marchio identificativo - spiega il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti - per aumentare la visibilità della destinazione Nord Sardegna e favorisce lo sviluppo e il potenziamento delle capacità di collaborazione dell’ecosistema imprenditoriale del Nord Sardegna. Percorso che può concretamente generare ricadute economiche per i produttori locali, per i distretti produttivi dell’artigianato locale e per le attività di prossimità».



Lo sviluppo del Programma Salude&Trigu sarà rafforzato da una comunicazione coordinata: programma di comunicazione e promozione curato dalla Camera di Commercio (marchio identitario da affiancarsi all’eventuale brand dell’Evento, calendario generale degli Eventi Salude & Trigu, piattaforma web di promozione, campagna di comunicazione a livello nazionale ed europeo) e dai voucher per la realizzazione dell’evento finalizzato a migliorare, sul versante dell’attrattività turistica, l’organizzazione e realizzazione degli eventi. A S&T potranno prendere parte associazioni di rappresentanza imprenditoriale, associazioni culturali, pro loco, consorzi, associazioni e soggetti aggregati che intendono realizzare eventi, in regola rispetto al disciplinare del bando.



Saranno ammissibili i progetti che abbiano caratteristiche che contribuiscano al rafforzamento dell’identità della destinazione turistica Nord Sardegna. Per delinearne l’identità le tradizioni locali, i riti laici e religiosi, gli usi e costumi, ma anche tutti quegli elementi di innovazione che rispettino l’attuale cultura del vivere e le peculiari caratteristiche del Nord Sardegna. Incluse la qualità ambientale, le peculiarità delle produzioni locali, le tradizioni enogastronomiche e artigianali. Tutti gli eventi dovranno essere localizzati nel territorio di competenza della Camera di Commercio. E per assicurare un'equa rappresentanza territoriale, verrà ammesso al cofinanziamento camerale di norma un solo evento per ciascuna località, con preferenza quelli che aggreghino più località.



Le manifestazioni dovranno essere ricondotte ai prodotti tipici locali (agroalimentare e artigianato), ai riti di tradizione e folklore e poi arti visive e figurative, patrimonio naturalistico e ambientale. La Camera di Commercio ha previsto la predisposizione di un piano di comunicazione coordinata e pluriennale per promuovere sui mercati nazionali e internazionali gli eventi facenti parte del Programma Salude&Trigu e, di conseguenza, valorizzare le località in cui gli stessi verranno realizzati. Perché S&T va oltre, insieme agli eventi: «Fanno parte integrante del Piano di comunicazione la realizzazione di un portale web dedicato che ospiterà e promuoverà, anche attraverso lo storytelling, le manifestazioni, il partenariato con piattaforme digitali di promozione, per far conoscere a livello nazionale e internazionale il brand Salude&Trigu, gli eventi di tradizione del nord Sardegna, l'appeal della destinazione turistica, il calendario dinamico degli eventi di tradizione e valorizzazione turistica, la guida all'uso del marchio e alla predisposizione del materiale di comunicazione» tiene a sottolineare il presidente dell’ente camerale, Visconti.



Gli eventi che, seppure meritevoli, non riescano ad ottenere il voucher camerale, infatti, potranno essere inseriti nel calendario camerale e fruire delle azioni di comunicazione nell'ambito del Programma Salude&Trigu. I progetti ammessi al Programma Salude&Trigu potranno ottenere un voucher del valore massimo di 20mila euro e comunque nella misura del 40% delle spese ammissibili. La Camera di Commercio stanzia un fondo di euro 320.000,00 a favore dei soggetti beneficiari per l’annualità 2021. I soggetti beneficiari dovranno inviare apposita domanda di partecipazione alla Camera di Commercio di Sassari alla mail cciaa@ss.legalmail.camcom.it, per quest’anno dal 15 aprile al 7 maggio. Le domande pervenute oltre tali termini non potranno essere esaminate. 