Red 23:11 Anti-Covid in Gallura: diciassette sanzioni



TEMPIO PAUSANIA - Proseguono in controlli da parte dei Carabinieri sul rispetto delle norme imposte dal Governo per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19. Sono state diciassette le sanzioni elevate dai militari negli ultimi giorni tra i Comuni di Tempio Pausania, Santa Teresa Gallura e Aglientu.



Quindici persone erano a passeggio senza giustificato motivo durante la “Zona rossa” e due per chi non indossava le mascherine. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.