Castelsardo: un´area fitness a cielo aperto

CASTELSARDO - Si veste di nuova vita e nuove idee la passeggiata ciclopedonale di Lu Bagnu, grazie al completamento di un nuovo tratto e all’installazione di nuovi attrezzi “Workout fitness”. Tra l’entusiasmo generale sono stati infatti installati, nei giorni scorsi, sui prati che si affacciano sul Golfo dell’Asinara, i nuovi attrezzi, a disposizione dei numerosi che utilizzano il percorso e che ora potranno, oltre all’attività motoria, usufruire di attrezzi fitness di vario genere.



«L’Amministrazione comunale ha investito per la realizzazione di una vera e propria palestra a cielo aperto - dichiara l’assessore comunale al Turismo Valeria Sini - Un’idea nata con lo scopo di arricchire i servizi rivolti, non solo ai cittadini, ma anche ai numerosi turist, che scelgono di passare le vacanze nella nostra località. Sarà una proposta accessoria che valorizzerà l’offerta turistico-ricettiva della città. In questo particolare momento storico infatti, con la chiusura delle palestre, piscine e impianti sportivi, che si protrae ormai da oltre un anno, praticare lo sport all’aria aperta potrebbe essere una soluzione valida per garantire lo “svago sportivo”, a costo zero».



«Oggi, anche in virtù dei limiti dovuti alla pandemia in corso, è fondamentale incoraggiare, in modo alternativo, lo svolgimento dell’attività fisica e motoria - aggiunge l’assessore comunale allo Sport Roberto Pinna - per questo motivo, abbiamo ritenuto fondamentale attivarci, per promuovere iniziative per la pratica dello sport. Si punta quindi sui benefici che lo sport produce sia in termini di salute fisica, che in termini di benessere psico-fisico, ma anche migliorando le relazioni sociali. Ci affidiamo al senso di responsabilità di tutti i frequentatori dell’area, sono beni che appartengono a tutta la collettività, confidiamo che saranno utilizzati con cura e rispetto. La stessa pista ciclopedonale ha visto, recentemente, anche la conclusione dei lavori di completamento con la realizzazione della pavimentazione in calcestruzzo architettonico, la costruzione di uno slargo a chiusura del percorso, la sistemazione delle ringhiere esistenti, il posizionamento di panchine-belvedere in pietra, il completamento di aree da destinare al verde e, infine, il posizionamento dei pali per l’illuminazione».